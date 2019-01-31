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4 тонны алкоголя изъяли у самогонщика из Молодечненского района
Новости Беларуси. 4 тонны спиртного и самогонный аппарат изъяла Молодечненская милиция у жителя деревни Вязовец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Информацию о незаконном бизнесе сотрудники получили от соседей и пришли к мужчине в дом как раз в тот момент, когда он занимался самогоноварением.
От постройки до автомобиля были проведены трубы, по которым отходы производства перетекали в цистерну грузовика. На мужчину составлен административный протокол.
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Новости Беларуси. 4 тонны спиртного и самогонный аппарат изъяла Молодечненская милиция у жителя деревни Вязовец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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