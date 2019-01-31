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Люди-поезда. На Филиппинах из-за дефицита электричек придумали необычный транспорт

01.02.2019 07:21 — Разное | Tut.by  
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В Маниле, столице Филиппин, большой дефицит электричек, а население составляет 13 миллионов человек. Как люди добираются на работу? Им помогают тролли-бои — водители самодельных дрезин. Они ездят по обычной железной дороге, уходя с путей, если к ним приближается поезд. Местные охотно пользуются таким видом транспорта, особенно в час пик: это и быстро, и довольно дешево.

 
 
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На Филиппинах местным не хватает поездов, поэтому они добираются на работу с помощью тролли-боев. Кто это такие и как работает такой вид транспорта?
 
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