Как живет семья в Минске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницы

Минске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницы" />

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Читательница рассказала Myfin.by, как семье удается выжить на такие деньги в столице.

Предыстория

Наша семья состоит из двух человек: меня и мужа. Нам по 24 года. Живем мы в Минске, жилье снимаем.

Контролем всех денежных потоков занимаюсь сама. Муж доверяет. Таким образом, кошелек у нас по сути один.

Почти все платежи совершаются или через Интернет-банкинг , или напрямую в магазине пластиковой картой . Все эти технологии очень помогают не простаивать в очередях в банках или у терминалов, а также не рыться в кошельке в поисках мелочи.

Мой муж – инвалид по зрению 3 группы, поэтому ему тоже удобнее оплачивать покупки с помощью «пластика».

Доходы семьи

Я работаю в одном из столичных университетов бухгалтером и приношу в семью в среднем – 450 рублей. Бывают месяцы, когда есть возможность заменить болеющего коллегу – тогда доход вырастает до 480-500 рублей. Но такие случаи редкие.





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