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Как живет семья в Минске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницы
Читательница рассказала Myfin.by, как семье удается выжить на такие деньги в столице.
Предыстория
Наша семья состоит из двух человек: меня и мужа. Нам по 24 года. Живем мы в Минске, жилье снимаем.
Контролем всех денежных потоков занимаюсь сама. Муж доверяет. Таким образом, кошелек у нас по сути один.
Почти все платежи совершаются или через
Мой муж – инвалид по зрению 3 группы, поэтому ему тоже удобнее оплачивать покупки с помощью «пластика».
Доходы семьи
Я работаю в одном из столичных университетов бухгалтером и приношу в семью в среднем – 450 рублей. Бывают месяцы, когда есть возможность заменить болеющего коллегу – тогда доход вырастает до 480-500 рублей. Но такие случаи редкие.
расчетный листок
Муж сейчас учится заочно в литовском университете и поэтому работает в свободное от учебы время журналистом-фрилансером. В месяц стабильно зарабатывает около $100, или 215 рублей. Постоянную работу людям с ограниченными возможностями (пусть они молоды и умны) найти очень сложно – часто из-за упертости нанимателей. А если что-то и есть, то оплата приближена к
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Контролировать настолько низкий доход, казалось бы, просто. Однако это заблуждение. Читательница рассказала Myfin.by, как семье удается выжить на такие деньги в...
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