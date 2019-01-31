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Как живет семья в Минске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницы

01.02.2019 06:54 — Разное | Myfin  
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Как живет семья в Минске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницыМинске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницы" />
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Читательница рассказала Myfin.by, как семье удается выжить на такие деньги в столице.

Предыстория

Наша семья состоит из двух человек: меня и мужа. Нам по 24 года. Живем мы в Минске, жилье снимаем.

Контролем всех денежных потоков занимаюсь сама. Муж доверяет. Таким образом, кошелек у нас по сути один.

Почти все платежи совершаются или через Интернет-банкинг, или напрямую в магазине пластиковой картой. Все эти технологии очень помогают не простаивать в очередях в банках или у терминалов, а также не рыться в кошельке в поисках мелочи.

Мой муж – инвалид по зрению 3 группы, поэтому ему тоже удобнее оплачивать покупки с помощью «пластика».

Доходы семьи

Я работаю в одном из столичных университетов бухгалтером и приношу в семью в среднем – 450 рублей. Бывают месяцы, когда есть возможность заменить болеющего коллегу – тогда доход вырастает до 480-500 рублей. Но такие случаи редкие.

Как живет семья в Минске на 825 рублей в месяц: рассказ читательницы

расчетный листок

Муж сейчас учится заочно в литовском университете и поэтому работает в свободное от учебы время журналистом-фрилансером. В месяц стабильно зарабатывает около $100, или 215 рублей. Постоянную работу людям с ограниченными возможностями (пусть они молоды и умны) найти очень сложно – часто из-за упертости нанимателей. А если что-то и есть, то оплата приближена к минимальной заработной плате. Помимо этого муж ежемесячно получает пенсию по инвалидности в размере 160,66 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Контролировать настолько низкий доход, казалось бы, просто. Однако это заблуждение. Читательница рассказала Myfin.by, как семье удается выжить на такие деньги в...
 
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