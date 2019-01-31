Возбуждено уголовное дело по статье 253 ч.1 "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов". Санкции данной статьи предусматривают штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.





В Следственном комитете и в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) pressball.by в комментариях отказали, лишь напомнили, что добровольно обратившиеся в правоохранительные органы с информацией об участии в договорных матчах могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.





Ранее по делу о "договорняках" в футболе были задержаны экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Ланько и еще один уроженец Могилева Виктор Боровицкий.









Известно, что основная масса договорных матчей пришлась на чемпионат Беларуси в первой лиге сезона-2018. В частности, есть основания полагать, что у правоохранительных органов имеются вопросы к некоторым футболистам "Лиды". Сразу после обнародования новости о "договорняках" пост главного тренера команды покинул Сергей Солодовников, а заодно и значительная часть игроков. Впоследствии Лидский райисполком принял решение перевести клуб на бюджетное финансирование. По словам председателя "Лиды" Ивана Дубатовки, клубу не все удалось в плане работы со спонсорами, и сейчас "Лида" уже не может обеспечить себе условия, которые были в прошлом году.



