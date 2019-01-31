Как в полесской глубинке Гедиминас Таранда открыл балетный класс

нна Чмуневич — культмастер на все руки. Со среды по пятницу она — балетмейстер в Столинском Доме культуры, в субботу и воскресенье отрабатывает распределение в клубе агрогородка Белоуша, а по понедельникам и вторникам преподает детям балет в Давид-Городке, пишет tut.by. Жил себе Давид-Городок спокойно, со стандартным для глубинки набором кружков для подрастающей молодежи, а теперь на улицах только и разговоров о том, у кого амбуате выразительнее, плие правильнее и почему не стоит пренебрегать препарасьон. Большое искусство в маленький белорусский «уездный город Д» пришло неожиданно. Приблизительно как пришел бы международный шахматный конгресс в Васюки. Сейчас занятия Анны посещают 85 воспитанников из Давид-Городка, Ольшан, Белоуши, близлежащих деревень и даже Столина. 21-летняя А— культмастер на все руки. Со среды по пятницу она — балетмейстер в Столинском Доме культуры, в субботу и воскресенье отрабатывает распределение в клубе агрогородка Белоуша, а по понедельникам и вторникам преподает детям балет в Давид-Городке,tut.by. Жил себе Давид-Городок спокойно, со стандартным для глубинки набором кружков для подрастающей молодежи, а теперь на улицах только и разговоров о том, у кого амбуате выразительнее, плие правильнее и почему не стоит пренебрегать препарасьон. Большое искусство в маленький белорусский «уездный город Д» пришло неожиданно. Приблизительно как пришел бы международный шахматный конгресс в Васюки. Сейчас занятия Анны посещают 85 воспитанников из Давид-Городка, Ольшан, Белоуши, близлежащих деревень и даже Столина.









Фото: Станислав Коршунов





Столинщина, этот огуречный край, зимой уходит в спячку. В состояние анабиоза регион погружается, как только с последней теплицы исчезнет пленка. Улицы деревень пустеют, а полешуки переходят в энергосберегающий режим, чтобы накопить сил к новому сезону.





В конце января Давид-Городок только начал пробуждаться от зимней сиесты. Одиноких пешеходов он встречал взъерошенными ветвями голых деревьев и тепличными каркасами, лениво зевая на пустые остановки задними дверями автобусов. Единственным источником жизни в городе была средняя школа № 2, окруженная со всех сторон одноэтажными домиками. На ближайшей к учебному заведению парковке с утра начали выстраиваться автомобили пап и мам, которые привезли своих чад в первый и пока единственный в Беларуси балетный класс при академии легендарного артиста балета, актера и хореографа Гедиминаса Таранды.





«Раз, два, три!.. Наверх голова пошла… Молодцы, опустились»





Юные полесские танцоры балета азы большого искусства постигают в актовом зале на втором этаже школы. На сцене за кулисами организована раздевалка. Напротив — балетные станки и ростовые зеркала.





— Заняли первую позицию, — скомандовала хореограф Анна Чмуневич, — голова налево. Пошли, гнемся. И раз, два, три — гнемся, четыре, пять, шесть, семь… Голова направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестая позиция. Пошла-а-а-а оттяжка. Раз, два… Потянулись все. Пяточки вниз.









Фото: Станислав Коршунов





Начинающие балерины в черных купальниках и белых колготках гнут тонкие ножки и вертят ручками, завидуя грации преподавателя. Получается не у всех. Зато весело. Даже тем, кто первую позицию путает с третьей, а лево — с право. Мамы, папы, бабушки и сестры за пируэтами своих бубочек, солнышек и принцесс наблюдают из коридора сквозь деревянные решетки окон.





— Стали все лицом к зеркалу, — вновь отдает команду Анна, — легли все на животик — и-и-и-и-и-и поднялись все наверх. И на раз-два-три продержаться. Раз, два, три. Наверх голова пошла! Молодцы, опустились.





Прозвенел звонок, занятие закончилось — и родители ринулись за кулисы за своими звездочками. Пока одни укутывали раскрасневшихся малышей в «гражданское», другие, наоборот, меняли юбочки, штанишки и кофточки на черные купальники и белые колготки.









Фото: Станислав Коршунов





Уроженка Ольшан Виктория Лясковец в Давид-Городок привезла на занятие балетом свою пятилетнюю сестру Олю. По словам девушки, кружок полностью поглотил юную танцовщицу:





— Ей очень нравится. Она даже дома смотрит видео балетные разные: растяжку, другие упражнения. У нас в Ольшанах такого вообще не было. Сестра в балет влюбилась! Жалуется, конечно, иногда, что все болит, но все равно ходит с удовольствием и дома занимается.





— Ольга, сударыня, вы кем хотите стать, когда вырастите? — спрашиваем пятилетнюю ученицу.





— Балелиной, — немного картавя, рапортует Ольга.









Фото: Станислав Коршунов, Анна Чмуневич





«Никто в это не верил»





Хореограф Анна Чмуневич занимается танцами с 7 лет. После школы закончила пинский колледж искусств и вернулась в Столин. В райцентре нашла работу на полставки балетмейстером в детском коллективе «Карагод», которую совмещает с отработкой по распределению в клубе в агрогородке Белоуша и «заочкой» в педагогическом университете в Минске





— Понедельник и вторник у меня выходные. Поэтому я в Давид-Городок приезжаю проводить занятия балетом. Летом, когда закончится отработка, я сюда планирую вообще переехать. Меня здесь обещают нагрузить по полной.





— А свободное время когда?





— Воскресенье до 15.00.





— Все?





— Да, — улыбается Анна. — Ну, я привыкла уже.





По словам преподавателя, некоторые коллеги к идее открыть в Давид-Городке балетный класс отнеслись скептически:





— Никто в это не верил. Все думали, что скоро его закроют. А класс все-таки сделали.





Анна очень радуется, что уже приводят на занятия и мальчиков — «чтобы поставить осанку».





От Столина до Давид-Городка — примерно 40 минут на общественном транспорте. Автобус останавливается на местной автостанции. Оттуда — еще примерно три километра пешком до школы. Утром Анна добирается на занятия самостоятельно, а после уроков к автобусу ее подвозят родители учеников:





— Я каждый раз говорю: «Спасибо, сколько я вам должна?» Они отвечают: «Ваше дело — сделать нам балерину. Больше ничего не нужно».





«Нужно что-то делать в этом плане для нашего города»





Большой балет в небольшой Давид-Городок пришел благодаря уроженцу этих мест, Герою России Александру Дарковичу. Медаль и почетное звание Александр Васильевич получил во время Первой чеченской войны. В должности командира сводного десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота он участвовал в боях за Грозный. Его батальон захватил президентский дворец, затем штурмовал площадь Минутку. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, Александру Дарковичу присвоили звание Героя Российской Федерации.









Фото: Станислав Коршунов





Сергей Трухоновец. — После выхода в отставку он обосновался в Москве. Проездом к маме (сейчас пожилая женщина живет в Бресте . — TUT.BY) решил заглянуть на свою историческую родину, в Давид-Городок. Заехал и к нам в школу, где работала его мама, — вспоминает директор СШ № 2





После того визита Александр Даркович не раз бывал на малой родине. Летом, на Купалье, он привез в Давид-Городок заслуженного деятеля искусств России и создателя труппы «Имперского русского балета» Гедиминаса Таранду.





— Во время визита решили, что нужно что-то делать в этом плане для нашего города. Гедиминас предложил организовать хореографическую группу. Стали искать подходящее помещение. В Доме культуры площадей маловато, решили отвести под эти цели наш актовый зал, — объяснил Сергей Антонович.





Так на втором этаже средней школы № 2 появился балетный класс. Спонсорами его переоборудования выступили Гедиминас Таранда и Александр Даркович.





— За деньги россиян купили зеркала. Они же профинансировали изготовление станков — делали наши предприниматели. Монтаж — своими силами. Класс, конечно, еще требует вложений и развития. Для того чтобы соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к помещениям подобного рода, нужно дополнительно установить боковые зеркала и продолжение станка. К лету мы это сделаем. Еще хотим организовать отдельную гардеробную для учащихся, которые будут заниматься балетом. Пока они переодеваются на сцене, а потом мы помещение для них выделим.





Российская сторона также взяла на себя обязательство платить зарплату преподавателю Анне. До того как принять к себе воспитанников, девушка прошла стажировку у Гедиминаса в Москве.





Сейчас в балетном классе занимаются 85 ребят в четырех разновозрастных группах: с пяти до девяти лет.





— Родители балетом загорелись. 80 человек, конечно, много. Часть из них со временем отсеется — это ведь тяжелый труд, но пока дети ходят. Нет такого, чтобы родители их заставляли, — говорит директор.





Ожидается, что через несколько месяцев Гедиминас Таранда со своей супругой приедут в Давид-Городок на отчетный концерт, чтобы оценить уровень подготовки юных танцоров полесского балета.





— А летом Гедиминас с женой привезут сюда свой балет. Где-то через месяц они мне сбросят танец, чтобы я подготовила пару человек, — они станцуют со звездами балета. Так что, думаю, перспективы развития балета у нас есть. Будем работать, — смеется Анна.



