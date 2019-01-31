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В России нашли тайник охранника Николая II

01.02.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.

Отмечается, что тайник пролежал сто лет под кровлей управления Федерального казначейства в Ессентуках, пишет korrespondent.net
На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.

На большинстве фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одна из фотографий никогда ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей.

Ранее Business Insider показал редкие цветные фотографии Российской империи.

Также сообщалось, что в Чернигове нашли редкие артефакты. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.


 
 
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В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.
 
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