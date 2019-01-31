В России нашли тайник охранника Николая II

пишет korrespondent.net Отмечается, что тайник пролежал сто лет под кровлей управления Федерального казначейства в Ессентуках,korrespondent.net

На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.





На большинстве фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одна из фотографий никогда ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей.





Ранее Business Insider показал редкие цветные фотографии Российской империи.





Также сообщалось, что в Чернигове нашли редкие артефакты. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.



