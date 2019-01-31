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В России нашли тайник охранника Николая II
В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.
Отмечается, что тайник пролежал сто лет под кровлей управления Федерального казначейства в Ессентуках,
На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.
На большинстве фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одна из фотографий никогда ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей.
Ранее Business Insider показал редкие цветные фотографии Российской империи.
Также сообщалось, что в Чернигове нашли редкие артефакты. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.
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В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.
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