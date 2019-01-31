В Италии отказались признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

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По его словам, Италия выступает против того факта, что страна или группа стран могут определять внутреннюю политику другой страны. «Это называется принцип невмешательства и признается ООН», — отметил дипломат.





Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро

Ди Стефано добавил, что наиболее важно сейчас предотвратить войну в латиноамериканской стране. «Это та же ошибка, которая была допущена в Ливии и сегодня признана всеми», — резюмировал он.





31 января Европейский парламент одобрил резолюцию, признающую лидера оппозиции Венесуэлы и спикера парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Указывается, что ЕП полностью поддерживает Национальное собрание (парламент) как единственный законный демократический орган Венесуэлы.





Ранее 1 февраля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал лидеру Венесуэлы покинуть страну. В своем Twitter он написал, что Николасу Мадуро и его высшим советникам стоит воспользоваться обещанной Гуайдо амнистией и провести остаток дней «где-нибудь на милом побережье подальше от Венесуэлы».





В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция; Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки. Китай также поддержал позицию России, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать парламент Венесуэлы, во главе которого стоит Гуайдо.



