Потенциальный покупатель ОАО «Борисовдрев» осмысливает контрпредложение

пишет ex-press.by По его словам, комиссия оценила поступившее предложение. И в ответ внесла свое контрпредложение, которое инвестор в настоящее время «осмысливает»,ex-press.by





Обещать — не значит жениться





Потенциальному инвестору, чье инкогнито Алексей Васильев не раскрывает, есть над чем подумать. Судя по тексту интервью чиновника, основные условия контрпредложения — максимальное сохранение трудового коллектива и развитие ОАО «Борисовдрев». С развитием понятно, а вот с сохранением трудового коллектива — не очень.





По последним опубликованным данным, в ОАО «Борисовдрев» работает 809 человек, которые произвели в 2018 году продукции на сумму около 38,9 млн рублей. При этом все четыре года после модернизации акционерное общество показывает немалые убытки.





В 2015 году они составили 8,5 млн рублей, в 2016 году — 3,2 млн рублей, в 2017 году — 11,1 млн рублей. За девять месяцев минувшего года сумма чистого убытка достигла уже 12,2 млн рублей.





Почувствуйте разницу





В этой связи достижения ОАО «Борисовдрев» интересно сопоставить с другим борисовским деревообрабатывающим предприятием — ИООО «СВУДС экспорт». В отличие от «Борисовдрев», это — частное предприятие, иностранное общество с ограниченной ответственностью, входящее в состав холдинга деревообрабатывающих предприятий на территории Литвы и Беларуси — «Вакару Мяденос Групе» (ВМГ).













«СВУДС экспорт» было создано относительно недавно, в 2011 году. Однако в минувшем году оно произвело продукции (строительная древесина, мебель из массива дерева, щепа, опилки) на сумму в 81,9 млн рублей при численности работающих 492 человека.





То есть, производительность труда на этом частном иностранном предприятии более чем в три раза выше, чем на модернизированном государственном.





История вопроса





С 2008 по 2014 год на ОАО «Борисовдрев» проводилась модернизация. Сроки её окончания неоднократно переносились. Стоимость инвестиционного проекта на момент завершения (1 января 2015 года) составила 112 млн евро из государственного бюджета.





За срыв сроков модернизации ОАО «Борисовдрев» поплатились должностями в 2013 году заместитель Главы Администрации президента Андрей Тур, председатель Минского облисполкома Борис Батура, председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Переславцев, генеральный директор Стройтреста №21 Николай Бусалов.





В декабре 2014 года на основании ч.3 ст. 424 УК Беларуси («Злоупотребление служебными полномочиями») генерального директора Владимира Мальцева (на этой должности он работал менее двух лет) осудили лишением свободы сроком на три года. Спустя полтора года, проведённых под стражей, Мальцев вышел на свободу по амнистии. Его дело вызвало большой общественный резонанс и серьёзные сомнения в обоснованности обвинения.





В 2016 году «Борисовдрев» и еще 8 деревообрабатывающих предприятий были переданы в управление Банку развития. Предполагалось, что эта финансовая структура, которой какое-то время руководил нынешний премьер-министр Сергей Румас, сможет вывести предприятия на рентабельную работу.





Пока не получилось.





сайте Госкомимущества появилось объявление об изучении интереса потенциальных инвесторов к приобретению госпакета акций «Борисовдрева». Государству принадлежит 98,9% акций предприятия. 16 ноября 2018 года наГоскомимущества появилось объявление об изучении интереса потенциальных инвесторов к приобретению госпакета акций «Борисовдрева». Государству принадлежит 98,9% акций предприятия.





фото Дмитрия Скворчевского, soyuz.by, gki.gov.by