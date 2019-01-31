Под Брестом продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь Николая Бетени





Поиски Николая Бетени. Источник: vk.com/poiskinikolaya





рассказал «БГ» 30 января официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. «Поиски продолжаются. Сегодня и вчера было задействовано по 30 человек. Это военнослужащие из в/ч 5526 и водолазы МЧС. Да, людей меньше: на земле уже протоптали и обыскали все, что только возможно, сейчас упор идет на исследование водоемов. А это работа специалистов», –«БГ» 30 января официальный представитель УВД Брестского облисполкома





Участвуют в поисках и волонтеры, но с каждым днем их становится все меньше – за 4 недели безрезультатных поисков люди очень устали.





Напомним, сообщение о пропаже 26-летнего Николая Бетени появилось утром 4 января в социальных сетях. Последний раз он выходил на связь в ночь с 31 декабря на 1 января. Известно, что он отмечал Новый год в съемном доме в деревне Комаровка в компании 19 человек. После конфликта со знакомыми он ушел в 6.30 утра 1 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.





Как ранее сообщалось, по подозрению в причастности к исчезновению Бетени 10 января были задержаны три человека – неработающий житель деревень Комаровка 1998 года рождения и неработающие жители агрогородка Томашовка 1998 и 1985 годов рождения.









УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.





Напомним, в Брестском районе идут поиски еще одного мужчины. Житель агрогородка Черни Александр Беласик пропал вечером 25 января. Он ушел договариваться насчет транспорта, которым на следующий день должен был ехать на работу в деревню Збироги. Около 19.15 его жена последний раз разговаривала с ним по телефону. Александр сообщил, что договорился и скоро будет дома, а через полчаса телефон стал недоступен. И с тех пор о мужчине нет вестей.



