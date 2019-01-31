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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с десятилетием интронизации

01.02.2019 09:15 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием со дня патриаршей интронизации, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси, духовно поддерживаете верующих, проявляете искреннюю заинтересованность в благополучии нашего Отечества. Мы признательны за прилагаемые вами усилия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что служение патриарха Кирилла как предстоятеля Русской православной церкви и видного общественного деятеля, радеющего за духовно-нравственное возрождение общества, развитие культуры, продвижение мира и решение сложнейших проблем современности, является примером подлинного гуманизма.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием со дня патриаршей интронизации, сообщили в...
 
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