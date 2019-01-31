Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал партнеров по ЕАЭС совместными усилиями обеспечить "цифровой суверенитет", отметив, что эта сфера, в которой разноскоростное развитие недопустимо.

"Если говорить о безопасности, цифровом суверенитете, то это очень важное направление. Цифровая интеграция - это общая цель "евразийской пятерки". И очевидно, что это как раз та сфера, в которой мы не можем сказать, что в сторону отойдем и этим заниматься не будем. Если какая-то из стран скажет, что она не готова, она просто утратит возможность общаться с другими странами, говорить с ними на одном языке", - сказал Д.Медведев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0".

Поэтому, подчеркнул премьер, "наше развитие в сторону создания единых сервисов, единых моделей развития должно быть достаточно равномерным, это должны все коллеги понимать".

Глава правительства призвал страны ЕАЭС "сосредоточить внимание на внедрении сквозных цифровых технологий".

Д.Медведев напомнил, что в ЕАЭС должна быть принята "дорожная карта" цифровой повестки дня. "Восемь проектов уже одобрены на площадке Евразийской экономической комиссии, около 20 - на стадии проработки. Мы предложили нашим участникам работу по четырем первоочередным проектам, два из которых могут быть реализованы. Речь идет о создании евразийских интернет-ресурсов в сфере образования, науки, культуры и туризма и цифровой платформы для малого и среднего бизнеса", - сообщил премьер.