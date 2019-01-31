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США и Беларусь пока не договорились о возвращении послов

01.02.2019 09:08 — Разное | Интерфакс  
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США и Беларусь приближаются к решению о возвращении послов, однако оно пока не принято, и на его реализацию могут уйти годы, заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко, выступая в четверг в американском Атлантическом совете.

"Мы с американской стороной все еще приближаемся к решению о возвращении послов, но решение еще не принято", - заявил он.

"Когда оно будет принято, то его реализация может занять, я думаю, месяцы, если не годы", - добавил О.Кравченко.

Белорусский дипломат подчеркнул, что у сторон нет временных ограничений в обсуждении этого вопроса.

С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

 
Теги: Минск
 
 
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США и Беларусь приближаются к решению о возвращении послов, однако оно пока не принято, и на его реализацию могут уйти годы, заявил замглавы МИД Беларуси Олег...
 
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