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Тренды в покупке квартир на вторичном рынке в Минске в 2019 году

01.02.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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О трендах в продаже и покупке жилья в Минске в наступившем году рассказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья "Твоя столица. Агентство недвижимости" Светлана Куделко.

"Рынок в течение прошлого года был стабильным, предложение соответствовало спросу. Стоимость жилья увеличилась за счет изменения структуры предложения, а не за счет желания собственников продать подороже. Качественное дешевое жилье прирастало небольшими темпами, средняя цена метра формировалась исходя из стоимости массово поступавших в продажу квартир стандартных потребительских качеств, квартир с ремонтом и мебелью, квартир комфорткласса и т.д.", - прокомментировала итоги 2018 года С.Куделко.

Тренды покупки: не цена, а ценность

"Недвижимые" тренды у покупателя в течение года поменяли вектор с цены на ценность. В первой половине года актуальной была низкая стоимость, во второй – качество продаваемого жилья, год постройки, инфраструктура.

Эту тенденцию риэлтеры наблюдали и в первом месяце 2019 года. В топе запросов на покупку жилья комфортные квартиры в домах от 2010 года постройки, в районах с хорошей инфраструктурой, транспортным сообщением - именно такие объекты хотят купить.

А вот реальность другая - наибольшее количество сделок сейчас приходится на хрущевки/ брежневки (этот сегмент очень востребован из-за небольших площадей квартир и низкой общей цены), и квартиры стандартных потребительских качеств. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших лет, при сохранении объема кредитования, в структуре сделок возрастет доля улучшенного жилья (панельные и каркасно-блочные дома от 2010 года постройки). Тем не менее, традиционно недорогое жилье сбрасывать со счетов не стоит, на это предложение активно реагирует обширная аудитория покупателей.

Как и прежде, преобладающая часть квартир Минска покупается на деньги от продажи имеющегося жилья, поэтому и прошедший год можно назвать "обменным". В 2018 продавцы взяли курс на улучшение жилья - расширяли жилплощадь, активно кредитовались для покупки лучших квартир и в новостройках и на вторичном рынке. Увеличение предложения, относительное равновесие цен и доступные кредиты в 2018 году стимулировали как рост количества цепочных сделок, так и число квартир участвующих в сделке.

 
Теги: Минск
 
 
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О трендах в продаже и покупке жилья в Минске в наступившем году рассказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья "Твоя столица. Агентство...
 
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