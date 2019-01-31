Автобусы будут объезжать улицу Жуковского в Минске с 2 по 15 февраля

В связи с проведением работ по строительству 3-й линии метрополитена с закрытием улицы Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского с 2 по 15 февраля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Движение автобусов маршрутов №24 на участке от ул. Мясникова до РК Воронянского организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке

Движение автобусов маршрутов №65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении Городского Вала организуется от ул. Аэродромной по ул. Володько, Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, в направлении Лошицы - по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Микрорайон Чкаловский", "Могилевская", "Денисовская".

Движение автобусов маршрутов №4Д, 1024-ТК от остановочного пункта "Воронянского" организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.