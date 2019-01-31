﻿ Автобусы будут объезжать улицу Жуковского в Минске с 2 по 15 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобусы будут объезжать улицу Жуковского в Минске с 2 по 15 февраля

01.02.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В связи с проведением работ по строительству 3-й линии метрополитена с закрытием улицы Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского с 2 по 15 февраля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

Движение автобусов маршрутов №24 на участке от ул. Мясникова до РК Воронянского организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке

Движение автобусов маршрутов №65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении Городского Вала организуется от ул. Аэродромной по ул. Володько, Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, в направлении Лошицы - по ул. Толстого, Могилевской, Аранской, Маяковского и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Микрорайон Чкаловский", "Могилевская", "Денисовская".

Движение автобусов маршрутов №4Д, 1024-ТК от остановочного пункта "Воронянского" организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршрутам с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с проведением работ по строительству 3-й линии метрополитена с закрытием улицы Жуковского на участке от Могилевской до Воронянского с 2 по 15 февраля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые интересные европейские города для туристов с ограниченным бюджетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика