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Гороскоп на февраль: амурные дела и немного сумасбродства
Вот и настал последний месяц зимы, магия новогодних праздников осталась позади, и надо начинать усердно работать над исполнением загаданных желаний. Все начинают провожать зиму и воодушевленно ждать весны и свежих перемен в жизни.
Каков будет этот февраль, нужно ли ждать тех самых перемен или самому ковать свое счастье? Как всегда, для каждого знака Зодиака есть различия, предлагаем найти свой и ознакомиться с прогнозом на грядущий месяц.
Нельзя позволять беспардонно нарушать границы вашей личной территории: пусть окружающие четко уяснят, что вы своего не упустите и будете отстаивать свою позицию. Этот совет актуален и для личной жизни, и для работы. От того, насколько уверенной будет ваша заявка на победу, во многом будет зависеть ваше продвижение в этом году.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Возможно, вас даже посетит что-то сродни озарению, если вы уже долгое время думаете над разрешением какого-то сложного дела или вопроса. Главное, давать волю своей фантазии, быть открытым для нового. Ни в коем случае нельзя поддаваться унынию и плохому настроению. Гоните прочь все пасмурные мысли и посвящайте больше времени общению с приятными людьми.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Направьте все силы на любовный фронт: сейчас ваш партнер как никогда нуждается в заботе и внимании, ваша задача – уделить этому время. Поверьте, результат вас порадует, взаимное доверие и теплота в отношениях выйдут на новый уровень. Если вы еще не встретили свою половинку, в этом месяце вы имеете все шансы сделать это. Главное, создайте для этого подходящие условия: чаще появляйтесь на людях, выходите в заведения и не отказывайтесь от новых знакомств, в том числе и в социальных сетях.
Рак (22 июня – 22 июля)
Очень хорошо окунуться в детские воспоминания, полистать семейные альбомы и возродить какую-нибудь традицию из семьи ваших родителей. Еще один идеальный вариант времяпрепровождения в этом месяце – совместное семейное путешествие, и, как вы уже догадались, с детьми. Отличные эмоции и яркие воспоминания от такой поездки будут источников вдохновения для очень многих свершений.
Лев (23 июля – 23 августа)
Единственное, что нужно контролировать, так это собственные эмоции. Сейчас как никогда вам полезны различные медитации, духовные практики, расслабление в спа-салонах или просто дома – на любимой софе и непременно с выключенным телефоном.
Дева (22 августа – 24 сентября)
Лучше всего вам посвятить силы и время на поддержание хороших взаимоотношений в семейном кругу. Особенное внимание уделите своему партнеру, если сейчас у него не самый легкий период – этот совет актуален вдвойне. Ваше трепетное отношение будет прекрасной поддержкой и мощным стимулом для вашей второй половинки. Если вы проявите нежность и заботу, будьте уверены что ваш избранник (избранница) справится со всеми своими задачами превосходно, а ваши отношения выйдут на новый уровень.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Этот месяц благоволит вообще любым начинаниям, не только спортивным. Если хотели записаться на курсы, начать учить язык, то вперед! Это хорошее время для переезда, перехода новую работу и начала нового проекта на работе. Так что дерзайте и не оглядывайтесь назад!
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Можете схитрить и воспользоваться своим невероятным магнетизмом для решения деловых вопросов: любые переговоры и заключение сделок с контрагентом противоположного пола обречены на успех. Для продвижения своего проекта опять же заручитесь поддержкой коллег противоположного пола, они очень охотно проголосуют "за". Надо отметить, что даже если вы совершенно несвободный человек и ваш партнер не отличается терпимостью, то в этом месяце никаких претензий с его стороны по поводу многочисленных комплиментов и восхищенных взглядов со стороны можно не опасаться.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Если с кем-то из домочадцев недавно вышла ссора, то вам нужно приложить все усилия для примирения. Даже если вам кажется, что вы не особо переживаете по этому поводу, все равно оставшаяся обида крадет у вас хорошее настроение. Поэтому объясниться и, если нужно, то попросить прощения, чтобы не осталось никакого неприятного осадка, просто необходимо. Отличное настроение всех членов семьи и теплый домашний микроклимат станут залогом всех удачных дел в этом месяце.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Постарайтесь окружить себя приятными людьми, встретьтесь с друзьями. Будет особенно хорошо, если вам удастся восстановить утерянные дружеские связи. Месяц будет благоволить воссоединению старых школьных или университетских компаний, поиску товарищей, с которыми давным-давно прервалось общение, а также примирению с теми друзьями, разлад с которыми произошел из-за недоразумения.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Любые ваши рассуждения и аргументация очень быстро убедят руководство и заставят посмотреть на вас, как на незаменимого сотрудника. Любой спорный вопрос вы сможете обернуть в свою пользу, причем при минимальных усилиях. Все будет идти как по маслу и даже лучше. Для достижения ваших целей в карьере придется затратить гораздо меньше сил и времени, чем вы планировали, поэтому можете смело потратить их на любую другую сферу.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Если вы еще не встретили свою половинку, в этом месяце вам все равно не дадут почувствовать себя одиноким человеком: друзья и приятели будут так или иначе присутствовать в вашей жизни. Вы будете получать много предложений о совместном времяпрепровождении, от чего гороскоп отказываться категорически не рекомендует: любой выход в свет в феврале "грозит" не только приятными впечатлениями и отличными эмоциями, но и судьбоносной встречей.
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Вот и настал последний месяц зимы, магия новогодних праздников осталась позади, и надо начинать усердно работать над исполнением загаданных желаний. Все начинают...
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