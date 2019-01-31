Гороскоп на февраль: амурные дела и немного сумасбродства

Вот и настал последний месяц зимы, магия новогодних праздников осталась позади, и надо начинать усердно работать над исполнением загаданных желаний. Все начинают провожать зиму и воодушевленно ждать весны и свежих перемен в жизни.

Каков будет этот февраль, нужно ли ждать тех самых перемен или самому ковать свое счастье? Как всегда, для каждого знака Зодиака есть различия, предлагаем найти свой и ознакомиться с прогнозом на грядущий месяц.



Овен (21 марта – 20 апреля)





В феврале фортуна будет благоволить вам, если вы найдете в себе смелость отбросить все страхи и сделать так, как хотите именно вы. Прислушайтесь к себе, поймите свои потребности и четко сформулируйте желания. Причем желания должны выражать ваши личные интересы, а не семьи, друзей или коллектива. Для вас февраль – месяц яркого и подчеркнутого индивидуализма. Решитесь на то, на что не решились бы раньше. Сделайте что-нибудь запоминающееся, пусть даже и капельку сумасбродное! Сейчас как никогда полезно немножко побыть эгоистом, это принесет только пользу.

Нельзя позволять беспардонно нарушать границы вашей личной территории: пусть окружающие четко уяснят, что вы своего не упустите и будете отстаивать свою позицию. Этот совет актуален и для личной жизни, и для работы. От того, насколько уверенной будет ваша заявка на победу, во многом будет зависеть ваше продвижение в этом году.

Телец (21 апреля – 21 мая)



Для Тельцов февраль обещает стать ярким и запоминающимся месяцем, полным приятных впечатлений и радостных эмоций. Это будет очень активное и динамичное время, постарайтесь использовать его по максимуму. Смело можете планировать много дел, будьте уверены, что вы все успеете воплотить в жизнь: и то, что уже очень долго откладывали, и то, что задумаете непосредственно в этом месяце. А ценных задумок и интересных идей, к слову, будет очень много.

Возможно, вас даже посетит что-то сродни озарению, если вы уже долгое время думаете над разрешением какого-то сложного дела или вопроса. Главное, давать волю своей фантазии, быть открытым для нового. Ни в коем случае нельзя поддаваться унынию и плохому настроению. Гоните прочь все пасмурные мысли и посвящайте больше времени общению с приятными людьми.

Близнецы (22 мая – 21 июня)



Главным советом февраля для прекрасных Близнецов будет пожелание как можно большее количество времени уделять амурным делам. Не имеет значения, в паре вы или одиноки: настройтесь на волну романтики и чувственности. Даже если в этом месяце у вас аврал на работе, защита диплома и два десятка важнейших деловых переговоров, знайте, что это не важнее вашей личной жизни. Можете не беспокоиться, все ваши дела и рабочие встречи пройдут успешно, а если случатся мелкие "шероховатости", на общий хороший исход они не повлияют.

Направьте все силы на любовный фронт: сейчас ваш партнер как никогда нуждается в заботе и внимании, ваша задача – уделить этому время. Поверьте, результат вас порадует, взаимное доверие и теплота в отношениях выйдут на новый уровень. Если вы еще не встретили свою половинку, в этом месяце вы имеете все шансы сделать это. Главное, создайте для этого подходящие условия: чаще появляйтесь на людях, выходите в заведения и не отказывайтесь от новых знакомств, в том числе и в социальных сетях.

Рак (22 июня – 22 июля)



Февраль обещает стать для вас очень хорошим месяцем при условии, что максимальное количество внимания вы уделите своей семье, и в особенности – детям. Если детей у вас нет, поинтересуйтесь делами младших братьев, сестер или племянников. Вообще, не упускайте возможности провести время с детьми, причем не как сторонний наблюдатель, а как участник всех их игр и шалостей. Посмотрите на их непосредственное восприятие мира и попробуйте его перенять: возможно, вы слишком серьезно относитесь к каким-то возникшим проблемам, и только ваш костный подход мешает их разрешению.

Очень хорошо окунуться в детские воспоминания, полистать семейные альбомы и возродить какую-нибудь традицию из семьи ваших родителей. Еще один идеальный вариант времяпрепровождения в этом месяце – совместное семейное путешествие, и, как вы уже догадались, с детьми. Отличные эмоции и яркие воспоминания от такой поездки будут источников вдохновения для очень многих свершений.

Лев (23 июля – 23 августа)



Этот месяц не просто рекомендует, он очень и очень настоятельно советует царственным Львам взять паузу и передохнуть. Спешка, лишний динамизм вас сейчас просто противопоказаны. Не стоит взваливать на себя все сразу и держать каждый пункт необъятного плана под контролем. Дело в том, что следовать плану "от а до я" все равно не получится, а тот факт, что вы будете нервничать и вмешиваться в процесс, только усугубит ситуацию. Расслабьтесь и пустите все на самотек. Поверьте: дела от этого никак не пострадают, а возможно, завершаться с еще лучшим результатом, чем вы предполагали. Ваша задача в этом месяце – быть наблюдателем и наслаждаться неспешностью.

Единственное, что нужно контролировать, так это собственные эмоции. Сейчас как никогда вам полезны различные медитации, духовные практики, расслабление в спа-салонах или просто дома – на любимой софе и непременно с выключенным телефоном.

Дева (22 августа – 24 сентября)



Для вас февраль станет теплым и уютным месяцем. Будьте уверены, что никакие форс-мажоры на работе не отнимут у вас нервов и времени, все будет идти именно так, как вы задумывали, а любые маленькие отклонения от заданного вами курса приведут к еще более впечатляющему результату.

Лучше всего вам посвятить силы и время на поддержание хороших взаимоотношений в семейном кругу. Особенное внимание уделите своему партнеру, если сейчас у него не самый легкий период – этот совет актуален вдвойне. Ваше трепетное отношение будет прекрасной поддержкой и мощным стимулом для вашей второй половинки. Если вы проявите нежность и заботу, будьте уверены что ваш избранник (избранница) справится со всеми своими задачами превосходно, а ваши отношения выйдут на новый уровень.

Весы (23 сентября – 22 октября)



Самый настойчивый совет месяца – уделите внимание своему здоровью и физической подготовке. Если у вас с этим все в порядке, просто не сбавляйте обороты и продолжайте в том же духе. А вот если вы из раза в раз откладываете покупку абонемента в спортзал, то в феврале переходящее из месяца в месяц торжественное обещание заняться спортом надо взять и претворить в жизнь. Решительно и безотлагательно – сейчас самое удачное для этого время. Втянуться получится легко, вы и сами не заметите, как органично впишутся регулярные занятия в ваш график.

Этот месяц благоволит вообще любым начинаниям, не только спортивным. Если хотели записаться на курсы, начать учить язык, то вперед! Это хорошее время для переезда, перехода новую работу и начала нового проекта на работе. Так что дерзайте и не оглядывайтесь назад!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)



В этом месяце Скорпионы будут окружены повышенным вниманием со всех сторон. С одной стороны, это будет забота и поддержка домочадцев, с другой – вы будете предметом нескрываемого интереса противоположного пола. Вы можете легко воспользоваться моментом и завязать знакомство с любым человеком. Есть все шансы начать серьезные отношения.

Можете схитрить и воспользоваться своим невероятным магнетизмом для решения деловых вопросов: любые переговоры и заключение сделок с контрагентом противоположного пола обречены на успех. Для продвижения своего проекта опять же заручитесь поддержкой коллег противоположного пола, они очень охотно проголосуют "за". Надо отметить, что даже если вы совершенно несвободный человек и ваш партнер не отличается терпимостью, то в этом месяце никаких претензий с его стороны по поводу многочисленных комплиментов и восхищенных взглядов со стороны можно не опасаться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



Силу в этом месяце Стрельцам нужно черпать в кругу семьи и в связях между поколениями. Это лучшее время для того, чтобы собраться за большим столом, веселиться, смеяться и разговаривать по душам.

Если с кем-то из домочадцев недавно вышла ссора, то вам нужно приложить все усилия для примирения. Даже если вам кажется, что вы не особо переживаете по этому поводу, все равно оставшаяся обида крадет у вас хорошее настроение. Поэтому объясниться и, если нужно, то попросить прощения, чтобы не осталось никакого неприятного осадка, просто необходимо. Отличное настроение всех членов семьи и теплый домашний микроклимат станут залогом всех удачных дел в этом месяце.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Главный совет месяца для Козерогов – ни в коем случае не поддаваться плохому настроению, не позволять себе грустить, даже если дела будут обстоять совсем не так, как вы задумывали. Не нервничайте и тратьте силы на то, что вы не можете изменить. Лучше просто отложите то, что не получается, и посвятите время себе и тому делу, которое приносит вам удовольствие. Пусть это будет творчество, любимое хобби или просто отдых.

Постарайтесь окружить себя приятными людьми, встретьтесь с друзьями. Будет особенно хорошо, если вам удастся восстановить утерянные дружеские связи. Месяц будет благоволить воссоединению старых школьных или университетских компаний, поиску товарищей, с которыми давным-давно прервалось общение, а также примирению с теми друзьями, разлад с которыми произошел из-за недоразумения.

Водолей (21 января – 19 февраля)



Прекрасный месяц для Водолеев, который обещает им просто фееричное продвижение по работе. Будьте уверены, что любую вашу задумку на ура поддержит весь коллектив, коллеги вообще будут склонны восхищаться и вами, и вашими профессиональными решениями.

Любые ваши рассуждения и аргументация очень быстро убедят руководство и заставят посмотреть на вас, как на незаменимого сотрудника. Любой спорный вопрос вы сможете обернуть в свою пользу, причем при минимальных усилиях. Все будет идти как по маслу и даже лучше. Для достижения ваших целей в карьере придется затратить гораздо меньше сил и времени, чем вы планировали, поэтому можете смело потратить их на любую другую сферу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)



Прекрасным Рыбам февраль обещает просто бездну любви и нежности со стороны вашего партнера. Наслаждайтесь моментом, позвольте укутать себя заботой и любовью, принимайте подарки и веселитесь от души.

Если вы еще не встретили свою половинку, в этом месяце вам все равно не дадут почувствовать себя одиноким человеком: друзья и приятели будут так или иначе присутствовать в вашей жизни. Вы будете получать много предложений о совместном времяпрепровождении, от чего гороскоп отказываться категорически не рекомендует: любой выход в свет в феврале "грозит" не только приятными впечатлениями и отличными эмоциями, но и судьбоносной встречей.