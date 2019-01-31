Браузер Chrome учат предупреждать пользователей от перехода на фишинговые сайты

Пропустив одну букву в адресе популярного сайта или перепутав символы в нем вы с большой долей вероятности попадете на сайт-подделку. Ресурс, который пользуясь вашей невнимательностью заработает на вас, показав рекламу, а то и похуже - вплоть до кражи данных банковской карточки, паролей, заражения вашего компьютера или смартфона вредоносными программами и т.п.

Googl добавила в стабильную версию браузера Chrome экспериментальную функцию, предназначенную для защиты пользователей от таких страниц. Когда пользователь вобьет в строку поиска URL, схожий, как говорят юристы, до степени смешения, с адресом популярного сайта, но отличающегося от него, поисковик задаст ему вопрос: "Возможно, вы хотели перейти на"... и предложит адрес, который считает верным.

Так как функционал пока остается экспериментальным, он по умолчанию отключен. Однако доступен в версиях Google Chrome начиная с Canary 70. Попробовать, работает ли функция уже на вашей версии браузера, можно зайдя в раздел экспериментальных функций по адресу chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions, включив эту функцию и перезапустив браузер.