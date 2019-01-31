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Самые интересные европейские города для туристов с ограниченным бюджетом

01.02.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Британская ассоциация потребителей "Which?" провела опрос пользователей своего сайта. Их попросили оценить европейские города по условиям проживания, культурным достопримечательностям, качеству еды и напитков, удобству транспортной системы, возможностям для шопинга, уровню цен. С одной важной особенностью - все эти критерии должны были соответствовать возможностям путешественников с ограниченным бюджетом.

Самые интересные европейские города для туристов с ограниченным бюджетом

Лидером рейтинга стал польский Краков, главным достоинством которого назвали большой выбор достопримечательностей для бесплатных, но интересных прогулок. На втором месте - испанская Валенсия, в частности, предлагающая недорогую, но очень вкусную кухню. И замыкает тройку лидеров венгерский Будапешт, попавший в список благодаря бюджетным "природным спа" - термальным источникам.

 
 
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Британская ассоциация потребителей "Which?" провела опрос пользователей своего сайта. Их попросили оценить европейские города по условиям проживания, культурным...
 
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