Самые интересные европейские города для туристов с ограниченным бюджетом

Британская ассоциация потребителей "Which?" провела опрос пользователей своего сайта. Их попросили оценить европейские города по условиям проживания, культурным достопримечательностям, качеству еды и напитков, удобству транспортной системы, возможностям для шопинга, уровню цен. С одной важной особенностью - все эти критерии должны были соответствовать возможностям путешественников с ограниченным бюджетом.





Лидером рейтинга стал польский Краков, главным достоинством которого назвали большой выбор достопримечательностей для бесплатных, но интересных прогулок. На втором месте - испанская Валенсия, в частности, предлагающая недорогую, но очень вкусную кухню. И замыкает тройку лидеров венгерский Будапешт, попавший в список благодаря бюджетным "природным спа" - термальным источникам.