Нужно ли вам худеть? Рассчитываем свой идеальный вес по науке

Забили холодильник сельдереем и низкокалорийными творожками? А может, наоборот, приготовились не вылезать из ресторанов быстрого питания? Подождите, надо убедиться, что все не зря. Портал Interfax.by расскажет, как быстро, просто и безболезненно определить, все ли в порядке с вашим весом.

Отбросим в сторону все мнимые идеалы и тренды красоты, они меняются чуть ли не каждые полгода, сконцентрируемся исключительно на здоровье и самочувствии. А здесь, на самом деле, все просто, понятно и давно изобретено. Достаточно всего лишь знать свой индекс массы тела (ИМТ). ИМТ рекомендован ВОЗ в том числе в качестве основного критерия оценки состояния питания, говоря проще, это показатель даст вам информацию не только о норме веса, но и о том, насколько качественно и хорошо вы питаетесь.

Рассчитать ИМТ можно по формуле: массу тела в килограммах делим на рост в метрах в квадрате.

Например, ваш вес 50 кг, а рост 1,63 м: 1,63*1,63=2,66 и ИМТ = 50/2,66 = 18,8.



Обязательно учитывайте то, что ИМТ – это показатель для относительно среднестатистического человека. Так, если вы, например, имеете чрезмерную или наоборот недостаточную мускулатуру, ИМТ будет не точно отражать положение дел.

Также при расчете нормы веса по формуле ИМТ стоит учитывать и тип телосложения.

Их три:

астенический,

нормостенический,

гиперстенический.

Определить тип собственного телосложения можно с помощью индекса Соловьева. Для этого необходимо просто измерить обхват запястья.

Астенический (тонкокостный). Обхват запястья у женщин меньше 16 см, у мужчин менее 18 см. Люди с астеническим типом телосложения худощавы, не склонны к полноте из-за ускоренного обмена веществ, отличаются узкими бедрами и грудной клеткой. Как правило, ростом не ниже среднего, с удлиненными конечностями и «лебединой» шеей. Могут страдать от недостатка сил, слабой выносливости и излишней худобы.

Нормостенический. Обхват запястья у женщин 15-17 см, у мужчин 18-20 см. Пропроциональное телосложение, рост средний.

Гиперстенический. Обхват запястья у женщин более 17 см, у мужчин более 20 см. Люди с тяжелыми костями, широкими плечами, массивной грудной клеткой и длинными ногами. Гиперстеники сильны и выносливы.

Также идеальный для здоровья вес зависит и от пола. Чтобы получить более точный показатель, можно воспользоваться формулой Лоренца:

Идеальный вес в килограммах для мужчин = (рост в сантиметрах – 100) – (рост – 152) x 0,2.

Идеальный вес для женщин = (рост – 100) – (рост – 152) x 0,4.

Самыми точными формулами подсчета идеального веса являются те, в которых учитываются и пол, и возраст, и телосложение (хотя бы рост).

Метод Брока - самый популярный среди способов быстрой оценки веса.

Формула Брока для людей с нормальным телосложением выглядит так:

вес (идеальный) = рост – 100 (при росте менее 165 см);

вес (идеальный) = рост – 105 (при росте 166 – 175 см);

вес (идеальный) = рост – 110 (при росте выше 175 см).

Если у Вас астенический тип телосложения, то полученный результат снижают на 10%, при гиперстеническом типе телосложения увеличьте на 10%.