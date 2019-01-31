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Нужно ли вам худеть? Рассчитываем свой идеальный вес по науке
Забили холодильник сельдереем и низкокалорийными творожками? А может, наоборот, приготовились не вылезать из ресторанов быстрого питания? Подождите, надо убедиться, что все не зря. Портал Interfax.by расскажет, как быстро, просто и безболезненно определить, все ли в порядке с вашим весом.
Отбросим в сторону все мнимые идеалы и тренды красоты, они меняются чуть ли не каждые полгода, сконцентрируемся исключительно на здоровье и самочувствии. А здесь, на самом деле, все просто, понятно и давно изобретено. Достаточно всего лишь знать свой индекс массы тела (ИМТ). ИМТ рекомендован ВОЗ в том числе в качестве основного критерия оценки состояния питания, говоря проще, это показатель даст вам информацию не только о норме веса, но и о том, насколько качественно и хорошо вы питаетесь.
Рассчитать ИМТ можно по формуле: массу тела в килограммах делим на рост в метрах в квадрате.
Например, ваш вес 50 кг, а рост 1,63 м: 1,63*1,63=2,66 и ИМТ = 50/2,66 = 18,8.
Также при расчете нормы веса по формуле ИМТ стоит учитывать и тип телосложения.
Их три:
Определить тип собственного телосложения можно с помощью индекса Соловьева. Для этого необходимо просто измерить обхват запястья.
Астенический (тонкокостный). Обхват запястья у женщин меньше 16 см, у мужчин менее 18 см. Люди с астеническим типом телосложения худощавы, не склонны к полноте из-за ускоренного обмена веществ, отличаются узкими бедрами и грудной клеткой. Как правило, ростом не ниже среднего, с удлиненными конечностями и «лебединой» шеей. Могут страдать от недостатка сил, слабой выносливости и излишней худобы.
Нормостенический. Обхват запястья у женщин 15-17 см, у мужчин 18-20 см. Пропроциональное телосложение, рост средний.
Гиперстенический. Обхват запястья у женщин более 17 см, у мужчин более 20 см. Люди с тяжелыми костями, широкими плечами, массивной грудной клеткой и длинными ногами. Гиперстеники сильны и выносливы.
Также идеальный для здоровья вес зависит и от пола. Чтобы получить более точный показатель, можно воспользоваться формулой Лоренца:
Идеальный вес в килограммах для мужчин = (рост в сантиметрах – 100) – (рост – 152) x 0,2.
Идеальный вес для женщин = (рост – 100) – (рост – 152) x 0,4.
Самыми точными формулами подсчета идеального веса являются те, в которых учитываются и пол, и возраст, и телосложение (хотя бы рост).
Метод Брока - самый популярный среди способов быстрой оценки веса.
Формула Брока для людей с нормальным телосложением выглядит так:
вес (идеальный) = рост – 100 (при росте менее 165 см);
вес (идеальный) = рост – 105 (при росте 166 – 175 см);
вес (идеальный) = рост – 110 (при росте выше 175 см).
Если у Вас астенический тип телосложения, то полученный результат снижают на 10%, при гиперстеническом типе телосложения увеличьте на 10%.
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Забили холодильник сельдереем и низкокалорийными творожками? А может, наоборот, приготовились не вылезать из ресторанов быстрого питания? Подождите, надо...
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