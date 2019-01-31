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Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными

01.02.2019 09:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
АиФ

Технические возможности книг? Звучит забавно, но это наша приятная реальность. Интерактивность - новое слово современности. Каждый теперь может влиять на окружающее и участвовать в создании своего персонального мира. И речь не только о социальных сетях или походах на выставки. Если вы заглянете в большинство книжных магазинов, вы найдёте там массу книг с дополнительными решениями. Их задача - не просто передать смысл, но и максимально донести его. И, конечно, все новые «развлекательные» моменты в книгах призваны удержать внимание. 

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными Заменит ли гаджет книгу? Какая литература нужна современным детям

Перед нами не просто красочные издания с уникальными иллюстрациями. Информация подаётся сейчас четко и лаконично, не давая утомиться обладателям «клипового мышления». 

При этом многие детские книги стали интерактивными. 

В преддверии Международной книжной выставки  и конференции «Современные технологии и книга», которую организует наша газета, мы подготовили обзор разнообразных современных технологий, используемых в книгах.

Итак, основные группы «завлекалочек», полностью задействующих внимание читателя.

1.     Книги с QR кодами  позволяют при наведении на код смартфона сразу наглядно ознакомиться с дополнительной информацией. Так, при изучении музыкальной энциклопедии вы сможете послушать отрывок из оперы или пример уникального исполнения. Например, альбом «Классическая музыка» издательства Махаон - это больше, чем просто развлекательно-познавательный альбом с наклейками. 


Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

2.     Книги с лупами или фонариком призваны находить отдельные элементы иллюстрации. Если раньше вау-эффект достигался одной цветной лупой, то сейчас в комплекте может быть сразу три. Вот перед вами сложная иллюстрация, но, используя красную или зеленую лупу, вы увидите картинку в новом цвете. Например, книги с тремя лупами «Природа», «Анатомия» включают не только любопытные рисунки, но и элемент находилок.


Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

3.     Книги с объемными иллюстрациями – еще один пример интерактивной книги. Качество современных иллюстраций впечатляет. Резные, бархатные, меховые и фольгированные, ароматизированные - все они завораживают как самых маленьких, так и взрослых читателей. Открывающиеся окошки, движущиеся детали можно отнести в эту же группу книжек-сюрпризов. Впечатляют книги с бесконечными деталями для изучения.

Разнообразные серии книжек с окошками – пример интерактивных энциклопедий.

 «Что? Зачем? Почему? Строительство» - пример высококачественного издания со множеством подвижных элементов, детская энциклопедия строительной техники.


Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

«Правдивая история Деда Мороза», «Шерлок Холмс», «Остров сокровищ» - современные издания художественных книг. Благодаря интерактивным деталям читатель включает воображение в полной мере и узнает контекст описываемых событий. Такие книги любопытны как взрослым, так и детям.


Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

4.     Книги-квесты, книги-находилки - два вида книг, завлекающих в свои сети и при этом обладающих реальным познавательным значением. Например, книга «Остров тайн» - книга с лупой, отлично тренирует мышление и внимание одновременно. Элементы «находилок» часто включают в энциклопедии. Отличный виммельбух (книга с большим количеством картинок) «Курьер» - пример любопытного инструмента по развитию речи. А в книге «Город сквозь времена» любознательный читатель с помощью находилок может закрепить основные понятия.


Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 
Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

5.     Книги-игрушки, книги-конструкторы. Такое впечатление, что издатели устали от родительского выбора - весело или полезно, и соединили два в одном. Теперь основы механики наглядно представлены в виде конструктора, вложенного в книгу. Также с книгами могут быть соединены наборы магнитов или пазлов для создания Карты мира или атласа анатомии человека. 

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

6.     Музыкальные книги - книги с говорящими страницами, встроенными кнопками или отдельными модулями на батарейках. Многим знакомы книги издательства «Азбукварик». Среди интересных новинок 2018 года «Необыкновенный оркестр» с 10 звучащими кнопками, спрятанными в окошках. Для детей постарше - «Спящая красавица» с отрывками из музыки П.И. Чайковского.

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

7.     И, наконец, хит сезона - книги с дополненной реальностью. Не только Алиса бродит по страницам книги, но и динозавры могут посетить ваш зал с помощью смартфона. Максимальная реалистичность и динамика - вряд ли кто-то сможет оторваться от изучения темы в таких условиях. Даже организм человека может раскрыться перед вами в виде дыхания кожи или движения клеток крови. Такие книги дают возможность не просто узнать, но и посмотреть на видео подробности о полёте космической ракеты или путешествия Кристофора Колумба - все это возможности VR.


Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными
 

ВАЖНО:

Зарегистрируйтесь на конференцию «АиФ», кликнув по баннеру и нажав «Пойду» на странице мероприятия в Facebook:

Волшебство возможностей! Как детские книги становятся интерактивными

 

Ольга Павлова-Соколова
(при содействии Светланы Демченко и магазина «Буквариум»)

 
 
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Перед нами не просто красочные издания с уникальными иллюстрациями. Информация подаётся сейчас четко и лаконично, не давая утомиться обладателям «клипового...
 
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