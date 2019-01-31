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Серьезная авария на МКАД, движение затруднено

01.02.2019 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Серьезная авария на МКАД, движение затруднено
БЕЛТА

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Согласно прогнозам, первого февраля ожидаются дождь и мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега, туман, гололед, местами гололедица. Температура днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов, сообщает БЕЛТА.

Такие дорожные условия требуют повышенного внимания и осторожности от всех участников дорожного движения. 

Серьезная авария на МКАД, движение затруднено
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ДТП имело место сегодня утром на МКАД в районе 10-й городской клинической больницы.
 
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