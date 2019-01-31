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Серьезная авария на МКАД, движение затруднено
01.02.2019 09:12 — Разное | Аргументы и факты
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Согласно прогнозам, первого февраля ожидаются дождь и мокрый снег, в отдельных районах - налипание мокрого снега, туман, гололед, местами гололедица. Температура днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов, сообщает
Такие дорожные условия требуют повышенного внимания и осторожности от всех участников дорожного движения.
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ДТП имело место сегодня утром на МКАД в районе 10-й городской клинической больницы.
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