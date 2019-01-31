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СК приостановил поиск политиков, пропавших 19 лет назад

01.02.2019 10:04 — Разное | KYKY  
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Беларуское государство прекратило искать исчезнувших без вести политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Их родственники получили соответствующие уведомления, пишет Беларуский документационный центр.



Экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко пропал без вести 19 лет назад – 7 мая 1999-го года. Согласно официальной версии, он был похищен с применением насилия и увезён в неизвестном направлении. Личность похитителя не была установлена. В сентябре того же года пропали и Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский: их также насильственно похитили неизвестные. Родственники исчезнувших и международная общественность убеждены, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам.

Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», так комментирует случившееся: «Фактически следственные органы прекратили официальное расследование дела. Следователь Варавко утверждает, что будут принимать меры по установлению виновных лиц в похищении Юрия Захаренко, но на самом деле это означает, что дело списывают в архив. Уверен, что никто уже не будет возобновлять предварительное следствие, поскольку и так расследовали около 20 лет. Как в ситуации с делом пропавшего журналиста Дмитрия Завадского, когда его дело было приостановлено достаточно давно, но ни разу не возобновлялось».

Кроме того, Волчек отмечает, что решение следователя Варавко обжаловать будет непросто. Ведь для этого нужно ознакомиться с материалами уголовного дела. Это можно сделать, только если дело направлено в суд либо прекращено: в данном случае оно приостановлено – знакомиться с ним невозможно. Он также подчёркивает, что дела пропавших будут обсуждаться официальным Минском в диалоге с представителями США, ЕС по вопросам о правах человека в Беларуси.

 
 
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Беларуское государство прекратило искать исчезнувших без вести политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Их родственники получили...
 
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