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СК приостановил поиск политиков, пропавших 19 лет назад
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Беларуское государство прекратило искать исчезнувших без вести политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Их родственники получили соответствующие уведомления,
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Беларуское государство прекратило искать исчезнувших без вести политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Их родственники получили...
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