Минсельхоз определился с объемами закупок зерна для госнужд



фото: hotgeo.ru

Общий объем закупок продовольственного зерна на 2019 год составляет 815 тыс. тонн.

Постановлением министерства установлены перечень заготовителей и объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2019 год, сообщает БЕЛТА .

Общий объем закупок продовольственного зерна на 2019 год составляет 815 тыс. т, в том числе пшеницы - 485,5 тыс. т, ржи - 245 тыс. т, ячменя - 29 тыс. т, овса - 43,5 тыс. т, гречихи - 9 тыс. т, проса - 3 тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения установлен в размере 22 тыс. т.

Напомним, что в прошлом году АПК страны собрал 5,19 млн тонн зерна тонн при средней урожайности 26,4 ц/га. Урожай оказался существенно ниже, чем в 2017-м – когда было собрано 7,18 млн тонн при урожайности 35,7 ц/га.