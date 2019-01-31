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Почему на рынке в Каменце не найти поросят?

01.02.2019 10:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Из разговора со старшим контролером центрального рынка в Каменце Василием Михалюком неожиданно узнала, что уже два месяца напрасно приходит он сюда по четвергам в 5.30 – время торговли поросятами. Перестали везти их – не стали ехать и купцы. Последняя парка хрюшек была продана в декабре – единственная привезенная на рынок в течение месяца.

На этом «фоне» родились разговоры, что рынок закрыли по причине, якобы, ветеринарного неблагополучия.

«Но это не так, – говорит Василий Михалюк. – Наоборот, каждый четверг рано утром надеюсь, что появятся долгожданные и продавцы живого товара, и его покупатели. Тем более – весна не за горами. Увы. Никого нет. Полагаю, что главная причина – в возросшей требовательности, больше предпродажных хлопот хозяевам поросят добавилось. Известно, стараются продать их, оставляя объявления на интернет-сайтах, в газетах, иногда срабатывает «сарафанное» радио. Но ведь совсем другое дело: приехать на рынок, показать весь товар «лицом» заинтересованному покупателю, который хочет вернуться домой не с пустыми руками, да и купцам хорошо, когда есть выбор».

Главный ветеринарный врач района Александр Василюк подчеркивает: «Никаких ограничений на продажу поросят нет. Рыночную площадку, где ведется торговля, никто не закрывал – причин для этого не было. Другое дело, что кроме ветеринарного сопроводительного документа, подтверждающего здоровье поросят, предназначенных для продажи, надо позаботиться и об их идентификации. Многие из сельчан считают это жутко трудным делом. Но зарегистрировать животных и получить бирки – для этого надо шесть-семь минут. У нас в Каменце есть свой региональный представитель центра информационных систем, который работает в здании племстанции. Знаю, что идут навстречу населению во всех этих вопросах, чтобы человек потратил минимум времени. Тем, кто занимается животноводством на своем подворье с целью реализации, никак не разминуться с требованиями Закона «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад)…»

Тем, чей сарай на подворье не пустует, может быть полезна информация от того самого регионального представителя – Светланы Зеленко: «Если речь о поросятах, которых надо продать, то после опороса – на основании справки из сельисполкома о наличии данных животных – необходимо зарегистрировать и свиноматку, и тех же поросят, получить идентификационные бирки. Все это можно сделать у нас за несколько минут. Одна бирка стоит 74 копейки. Дома для закрепления бирок можно обратиться за услугой к участковому ветврачу или ветфельдшеру. Подчеркну, что все это относится к тем животным, которые предназначены для реализации. Что касается свиноматок, понятно, что требование о регистрации связано с их потомством, предназначенным для регистрации.

За 2018 год у нас купили 184 бирки именно для свиней и поросят, а в целом – около 400, в том числе и для идентификации лошадей. В основном хозяева подворий уже знают об этих требованиях, как и предприниматели, которые чаще всего реализуют закупленных животных через убойный цех райпо»

Можно понять сельчан, которые, мягко говоря, считают, что подготовить поросят к продаже на рынке не менее хлопотно, чем растить их. Поэтому чаще всего и пытаются продать своих пятачков посредством объявлений, которых немало и в нашей районной газете. Но купцы, очевидно, что-то теряют, делая выбор по телефону и забывая уже о прежнем дефиле вдоль рядов с хрюшками.

Галина НОВИК.

 
 
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Из разговора со старшим контролером центрального рынка в Каменце Василием Михалюком неожиданно узнала, что уже два месяца напрасно приходит... Сообщение Почему на...
 
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