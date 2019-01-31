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В Минске ищут мужчину, напавшего на девочку в подъезде

01.02.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске ищут мужчину, напавшего на девочку в подъезде
ГУВД Мингорисполкома

Происшествие случилось днем, 31 января, в подъезде жилого дома по улице Судмалиса.

Неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетней школьнице.

Из записей камер наблюдения стало известно, что мужчина зашел вместе с девочкой в подъезд, поднялся с ней на ее этаж и сказал пойти с ним. При этом, он угрожал предметом, который напоминал нож.

Девочка начала звать на помощь и укусила обидчика, после чего тот сбежал. На данный момент устанавливается личность хулигана.

Всех, кто узнал человека на видео, просят сообщить по телефонам +375 (29) 669 49 32, +375 (33) 347 80 28, +375 (29) 674 37 11 или на номер 102.
 

 

 
 
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Неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетней школьнице.
 
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