У сельчанина под Молодечно изъяли 200 л самогона

Участковые инспекторы получили информацию, что один из местных жителей занимается продажей самогона.

В результате правоохранители в ходе проверки сигнала застали безработного 40-летнего сельчанина на подворье как раз в момент изготовления самогона.

По словам самогонщика, он наладил производство неделю назад исключительно для cебя. Но объемы алкоголя говорят об обратном: у сельчанина, помимо самогонного аппарата, было изъято 200 литров готового продукта, а также 3700 л браги.

По факту произошедшего проходит разбирательство.