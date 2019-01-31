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У сельчанина под Молодечно изъяли 200 л самогона

01.02.2019 10:39 — Разное | Аргументы и факты  
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У сельчанина под Молодечно изъяли 200 л самогона
МВД РБ

Участковые инспекторы получили информацию, что один из местных жителей занимается продажей самогона.

В результате правоохранители в ходе проверки сигнала застали безработного 40-летнего сельчанина на подворье как раз в момент изготовления самогона.

По словам самогонщика, он наладил производство неделю назад исключительно для cебя. Но объемы алкоголя говорят об обратном: у сельчанина, помимо самогонного аппарата, было изъято 200 литров готового продукта, а также 3700 л браги.

По факту произошедшего проходит разбирательство.

 

 
 
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Участковые инспекторы получили информацию, что один из местных жителей занимается продажей самогона. В результате правоохранители в ходе проверки сигнала...
 
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