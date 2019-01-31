«Покупаю творог, молоко, хлеб и никаких излишеств. Так и живем…»

Я работала с 17 лет, училась и работала в конструкторских бюро на режимных предприятиях до самой пенсии. Трудилась до 73 лет.

Я стараюсь укладываться в пенсию. Оплачиваю ЖКУ в квартире (28 квадратных метров), на даче, где уже ничего не растет, 50 рублей даю внуку на кружок (больше не получается). В магазин хожу так: составляю список, чтобы не соблазняться, беру денег в обрез. В основном покупаю творог, молоко, хлеб и никаких излишеств. Много денег уходит на лекарства, развлечений никаких.

Иногда делаю подарки внукам, их у меня четверо. На день рождения - подарки сыну, невестке, дочке, зятю. Но это не более 50 рублей. Чисто символически… Теперь ничего не покупаю, ношу что есть, обувь - кто-нибудь отдаст, а я донашиваю…Так и живем…

Галина Васильевна, Минск