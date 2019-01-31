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В Минске разыскивают 16-летнего парня

01.02.2019 10:05 — Разное | БелТА  
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В Минске разыскивают 16-летнего парня
Фото предоставлено ГУВД Мингорисполкома

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается несовершеннолетний Владислав Майсейчик, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Парень 2002 года рождения. С января 2019 года он не посещает занятия в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности, по месту жительства не появляется и его местонахождение неизвестно.

На вид Владиславу 16 лет, он худощавого телосложения. Рост 160-165 см, темные короткие волосы. Ранее он уже уходил из дома.

Информацию о местонахождении разыскиваемого несовершеннолетнего можно сообщить в милицию по телефонам: 8 (017) 2130499, 8 (017) 2076767, 8 (029) 3787616, 8 (044) 7313760 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска разыскивается несовершеннолетний Владислав Майсейчик, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома....
 
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