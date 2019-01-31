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Беларусбанк принял решение о возобновлении кредитования строительства жилья
01.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля 2019 года возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 6 процентных пунктов.
Кроме того, по кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя–физического лица.
Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте
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ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля 2019 года возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков....
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