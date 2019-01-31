Беларусбанк принял решение о возобновлении кредитования строительства жилья





ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля 2019 года возобновляет кредитование физических лиц на покупку недвижимости у застройщиков. Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 6 процентных пунктов.

Кроме того, по кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя–физического лица.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте www.belarusbank.by или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.

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