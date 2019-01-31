Фотофакт: кроссовер слетел с парапета парковки торгового центра

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О причинах происшествия можно только догадываться. Водитель мог проявить невнимательность, забыть затянуть стояночный тормоз, перепутать педали.Как пишут очевидцы, все произошло на парковке у торгового центра в столичном микрорайоне Сокол. Фото с места происшествияв группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» во «ВКонтакте».