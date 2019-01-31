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Фотофакт: кроссовер слетел с парапета парковки торгового центра

01.02.2019 11:17 — Разное | UDF  
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Фото: vk.com
Стоянка для транспорта находится на возвышении по отношению к тротуару. Водитель кроссовера по какой-то причине попытался выехать с парковки напрямую — и упал с как минимум метровой высоты.

О причинах происшествия можно только догадываться. Водитель мог проявить невнимательность, забыть затянуть стояночный тормоз, перепутать педали.

Фотофакт: кроссовер слетел с парапета парковки торгового центра

Как пишут очевидцы, все произошло на парковке у торгового центра в столичном микрорайоне Сокол. Фото с места происшествия появились в группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» во «ВКонтакте».

 
 
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Стоянка для транспорта находится на возвышении по отношению к тротуару.
 
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