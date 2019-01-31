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"Собрал машины своим ковшом": на МКАД погрузчик оказался на встречной, три человека погибли

01.02.2019 11:13 — Разное | UDF  
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Фото: Максим Малиновский, ГАИ, МЧС, очевидцы
Наши читатели и ГАИ информируют о серьезных проблемах на МКАД. Пробка возникла после столкновения легкового автомобиля и погрузчика. На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели, медики, представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.


Очевидцы

«Уважаемые водители! ДТП на МКАД в районе 10-й ГКБ. Движение затруднено!» — информирует ГАИ в своем Telegram-канале.

«Как понял, погрузчик, ехавший по внутреннему кольцу, вытолкнула фура, а там уже он собрал кучу металла своим ковшом», — предполагает наш читатель wizard12345.

«Кто-то в кювете. Кого-то несли на носилках», — добавляет Тасечка.

Видео с места ДТП опубликовал пользователь нашего форума с ником SerikSLK.

По предварительной информации, есть жертвы. Разделительное ограждение на месте ДТП повреждено.

Движение на этом участке кольцевой затруднено в обе стороны.

Есть информация о двоих погибших. Пока это неподтвержденные сведения.


Еще одно видео опубликовал наш читатель с ником Chenery. Разделительное ограждение пробито. Повреждены четыре или пять легковых автомобилей. Некоторые из них оказались в кювете.

— Четыре автомобиля, пятый участник ДТП — погрузчик. Одну машину разрезали сотрудники МЧС, еще две находились в кювете. Спасатели, насколько я понял, приехали по внутреннему кольцу и разрезали ограждение, чтобы перелезть для оказания помощи, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

"Собрал машины своим ковшом": на МКАД погрузчик оказался на встречной, три человека погибли


Официально: двое погибших

В МЧС сообщили: в результате ДТП погибли два человека.


— Сегодня в 7:15 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидцев поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 10-м км внешнего кольца МКАД, — проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. — По прибытии к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля Scania под управлением водителя 1971 года рождения с фронтальным погрузчиком (водитель 1990 года рождения).

"Собрал машины своим ковшом": на МКАД погрузчик оказался на встречной, три человека погибли

От удара погрузчик переехал на внешнее кольцо и совершил столкновение с тремя легковыми авто: Mazda, Opel и Citroen.

— Водители Opel и Citroen самостоятельно вышли из автомобилей, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы, — рассказали в МЧС. — Спасатели с помощью специального инструмента из Mazda деблокировали мужчину 1992 года рождения. С травмами различной степени тяжести его также госпитализировали. Кроме того, проводились работы по извлечению погибших из этого автомобиля: водителя (1964 года рождения) и его жены (1966 года рождения).

Разбирательство по факту дорожно-транспортного происшествия проводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Собрал машины своим ковшом": на МКАД погрузчик оказался на встречной, три человека погибли


ГАИ: четыре человека госпитализированы

В ГАИ Минска сообщили, что в больницу доставлены четыре человека — это пассажир Mazda, которого деблокировали спасатели, и трое водителей остальных транспортных средств, участвовавших в этой аварии.

— По предварительной информации, на внутреннем кольце МКАД в районе 10-й ГКБ в первой полосе двигался грузовой автомобиль Scania. Водитель грузовика совершил столкновение с трактором, который двигался впереди в той же полосе. От удара трактор отбросило на двигающийся попутно автомобиль Mazda, после чего трактор и Mazda оказались на внешнем кольце МКАД, повредив разделительное ограждение. Далее произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями Opel и Citroen (Citroen от удара съехал в кювет), которые двигались по внешнему кольцу. В Mazda двое погибших — водитель и пассажир. Проводится проверка, — рассказали в Госавтоинспекции.

"Собрал машины своим ковшом": на МКАД погрузчик оказался на встречной, три человека погибли


Дополнено. Пассажир Mazda скончался в больнице

В ГАИ Минска сообщили: пассажир автомобиля Mazda скончался в больнице. Таким образом, жертвами сегодняшней аварии на МКАД стали три человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Наши читатели и ГАИ информируют о серьезных проблемах на МКАД.
 
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