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"Собрал машины своим ковшом": на МКАД погрузчик оказался на встречной, три человека погибли
Фото: Максим Малиновский, ГАИ, МЧС, очевидцы
Очевидцы
«Уважаемые водители! ДТП на МКАД в районе 10-й ГКБ. Движение затруднено!» — информирует ГАИ в своем Telegram-канале.
«Как понял, погрузчик, ехавший по внутреннему кольцу, вытолкнула фура, а там уже он собрал кучу металла своим ковшом», — предполагает наш читатель wizard12345.
«Кто-то в кювете. Кого-то несли на носилках», — добавляет Тасечка.
Видео с места ДТП опубликовал пользователь нашего форума с ником SerikSLK.
По предварительной информации, есть жертвы. Разделительное ограждение на месте ДТП повреждено.
Движение на этом участке кольцевой затруднено в обе стороны.
Есть информация о двоих погибших. Пока это неподтвержденные сведения.
Еще одно видео опубликовал наш читатель с ником Chenery. Разделительное ограждение пробито. Повреждены четыре или пять легковых автомобилей. Некоторые из них оказались в кювете.
— Четыре автомобиля, пятый участник ДТП — погрузчик. Одну машину разрезали сотрудники МЧС, еще две находились в кювете. Спасатели, насколько я понял, приехали по внутреннему кольцу и разрезали ограждение, чтобы перелезть для оказания помощи, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.
Официально: двое погибших
В МЧС сообщили: в результате ДТП погибли два человека.
— Сегодня в 7:15 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от очевидцев поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 10-м км внешнего кольца МКАД, — проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. — По прибытии к месту вызова выяснилось, что произошло столкновение грузового автомобиля Scania под управлением водителя 1971 года рождения с фронтальным погрузчиком (водитель 1990 года рождения).
От удара погрузчик переехал на внешнее кольцо и совершил столкновение с тремя легковыми авто: Mazda, Opel и Citroen.
— Водители Opel и Citroen самостоятельно вышли из автомобилей, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы, — рассказали в МЧС. — Спасатели с помощью специального инструмента из Mazda деблокировали мужчину 1992 года рождения. С травмами различной степени тяжести его также госпитализировали. Кроме того, проводились работы по извлечению погибших из этого автомобиля: водителя (1964 года рождения) и его жены (1966 года рождения).
Разбирательство по факту дорожно-транспортного происшествия проводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ: четыре человека госпитализированы
В ГАИ Минска сообщили, что в больницу доставлены четыре человека — это пассажир Mazda, которого деблокировали спасатели, и трое водителей остальных транспортных средств, участвовавших в этой аварии.
— По предварительной информации, на внутреннем кольце МКАД в районе 10-й ГКБ в первой полосе двигался грузовой автомобиль Scania. Водитель грузовика совершил столкновение с трактором, который двигался впереди в той же полосе. От удара трактор отбросило на двигающийся попутно автомобиль Mazda, после чего трактор и Mazda оказались на внешнем кольце МКАД, повредив разделительное ограждение. Далее произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями Opel и Citroen (Citroen от удара съехал в кювет), которые двигались по внешнему кольцу. В Mazda двое погибших — водитель и пассажир. Проводится проверка, — рассказали в Госавтоинспекции.
Дополнено. Пассажир Mazda скончался в больнице
В ГАИ Минска сообщили: пассажир автомобиля Mazda скончался в больнице. Таким образом, жертвами сегодняшней аварии на МКАД стали три человека.
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