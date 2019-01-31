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1 февраля в начале торгов курс доллара подскочил до максимума за 4 недели
Иллюстративное фото
Если вчера значение корзины валют толкал вверх российский рубль, то сегодня этим занялся доллар, который подскочил до максимума за 28 дней.
Значение валютной корзины с начала года выросло уже на 2,70%.
По данным banki24.by на 10:18:
Курс доллара рванул вверх на 0,0101 рубля до 2,1600 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар завершил торги на минимуме за 35 дней.
Курс евро упал на 0,0047 рубля до 2,4678 BYN/EUR. Вчера евро завершил торги на максимуме почти за три недели.
Курс российского рубля снизился на 0,0038 рубля до 3,2860 BYN/100 RUB и покинул максимум за последние 287 дней.
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Значение валютной корзины с начала года выросло уже на 2,70%.
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