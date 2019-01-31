Белорусский фильм «Периферия» получил Гран-При фестиваля velcom Smartfilm

Восьмой Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm подвел итоги: 31 января в velcom cinema сети Silver Screen состоялась церемония закрытия самого крупного фестиваля мобильного кино в Беларуси. Были показаны одиннадцать конкурсных работ-финалистов, после чего были названы имена победителей и обладателей специальных наград конкурса.

В состав жюри фестиваля в этом году вошли киновед, программный директор ММКФ «Лістапад» Игорь Сукманов, кинокритик Антон Сидоренко, кинокритик, член Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI Анна Ефременко, продюсер Леонид Калитеня, киновед, координатор национального конкурса ММКФ «Лістапад» Николай Лавренюк и журналист, кинообозреватель Тарас Тарналицкий. Организаторы конкурса – компания velcom и Министерство культуры Республики Беларусь, генеральный партнер проекта – компания Huawei.

В основной шорт-лист фестиваля velcom Smartfilm были отобраны одиннадцать лучших работ из 334 короткометражных фильмов из более 60 стран мира. В число финалистов попали белорусские фильмы «Периферия», «Искушение», «ТеЛо» и «Эффект Моли», иностранные картины «8 бит» (8 bit, Россия), «Радио» (Radio, Египет), «Дикая природа; Леса подводного мира» (Gwylvos; Forests Beneath the Waves, Англия), «Червь» (Feculent, Нигерия), «Беглецы» (Fugitives, Колумбия) «2ЛИЦА» (2FACES, Мартиника) и «Сонатина» (Sonatina, Гонконг).

«velcom Smartfilm уже в восьмой раз становится площадкой для экспериментов — как творческих, так и технических, тем самым объединяя искусство и технологии. Каждый год фестиваль бьет рекорды по количеству конкурсных работ и географии, что свидетельствует о его популярности и репутации. В этом сезоне в копилке фестиваля – 334 конкурсные работы из 61 страны. С тех пор, как фестиваль velcom Smartfilm вышел на международный уровень, белорусы неизменно оказываются в числе его призеров, и этот год не стал исключением. Для организаторов фестиваля это очень важный результат, ведь velcom Smartfilm существует в том числе для того, чтобы у талантливых белорусских авторов была своя стартовая площадка на пути к успеху», – отметила начальник управления маркетинговых коммуникаций компании velcom Елена Бычкова.

В борьбе за главную награду – Гран-при velcom Smartfilm – жюри присудило победу белорусскому фильму «Периферия». Автор работы, Варвара Щука, награждена денежным призом 3000 рублей, смартфоном Huawei P20 Pro и беспроводными наушниками Huawei FreeBuds.

«Гран-при фестиваля – это не просто то кино, которое должно нам нравиться или не нравиться, это то кино, которое заставляет нас думать. С опорой на фестивальный концепт – «Основано на реальных событиях» – мы избрали картину, которая очень противоречива. Наверное, в ней есть свои недостатки, есть свои огромные плюсы, но это фильм, который нас не оставил равнодушными, потому что так или иначе он связан с той самой реальностью, в которой мы живем», – отметил Игорь Сукманов.

Первое, второе и третье места жюри распределило между фильмами «Дикая природа; Леса подводного мира», «Сонатина» и «Искушение» соответственно. В качестве призов их авторы – англичанин Мэтт Биггс, представитель Гонконга Вонг Хои и белорус Артем Бордовский – получили смартфоны Huawei P20 и наборы аксессуаров. Обладателю первого места помимо гаджетов достался денежный приз в размере 1000 рублей.

«Авторы фильма «Искушение» смогли с помощью минимальных средств рассказать очень интересную историю, которая замечательно вписана в контекст Минска, точно отражает среду, в которой мы живем. Там нет ничего придуманного, все взято из жизни – обычный двор, подъезд, квартира, лифт – и тем не менее, с помощью довольно маленького набора средств создан сюжет, вполне подходящий и для большого кино. Основное достоинство фильма – то, что в нем нет закадрового текста или большого количества монологов. Это реализм, жизнь как она есть – и при этом история построена по всем законам драматургии», – прокомментировал присуждение призового места белорусскому фильму «Искушение» Антон Сидоренко.

Победителем в специальной номинации «Лучший байопик» стал египетский фильм «Радио». Его автор, Ахмед Аллам, получил в качестве приза планшет Huawei MediaPad T5 и беспроводные наушники Huawei FreeBuds. Награду в номинации «Лучший сценарий, основанный на реальных событиях» – Huawei P20 и беспроводные наушники Huawei FreeBuds – присудили картине «Беглецы» Фрэнка Бенитеза (Колумбия).

Параллельно с киноэкспертами выбрать лучшие фестивальные фильмы могли и зрители: все желающие имели возможность принять участие в народном голосовании, которое проходило на сайте фестиваля. А самые преданные поклонники кинематографа успешно прошли специальный кинотест, благодаря чему смогли войти в состав народного жюри, чтобы под председательством режиссера и сценариста Влады Сеньковой из 10 работ-лидеров голосования на сайте выбрать лучшую. В шорт-лист народного голосования вошли белорусские фильмы «Ангел На Рождество», «В год свиньи», «Вера», «Квартирант», «Рожденные в тени», «Терапия», «Эффект Моли», «Я помогу тебе встать» и «Первый день», а также одна работа из России – лента «Путешествие». Симпатии кинолюбителей и победу в номинации народного жюри завоевал фильм «Путешествие». Его автор, Арина Салахутдинова, в качестве приза получила смартфон Huawei P20 в комплекте с беспроводными наушниками Huawei FreeBuds.

«Кто бы мог подумать, что, казалось бы, небольшой фестиваль мобильного кино вырастет в такое грандиозное событие, о котором нельзя не сказать, если речь идет о фестивальном движении в Беларуси. Я очень рада, что зрители в народном голосовании были честны и сделали, как мне кажется, правильный выбор. Спасибо», – поблагодарила организаторов и членов народного жюри фестиваля Влада Сенькова.

В этом году новинкой конкурса стало введение специальной партнерской номинации #seemore. Победителя в ней выбирали представители компании Huawei, основываясь на критериях актуальности и документальности работ и сюжете, построенным на игре с эмоциями зрителя. Этим требованиям, по мнению учредителей номинации, соответствовал фильм «Эффект Моли» (Беларусь).

«Кино и визуальное искусство – это очень сильный инструмент воздействия на чувства, и часто случается так, что авторская мысль считывается и трактуется зрителем по-своему, просто потому что он прочувствовал или увидел что-то большее. В таком прочтении фестивальных работ и заключается суть нашей номинации #seemore, которой соответствует фильм «Эффект моли». Поздравляю автора и желаю больших успехов в мобильном и широкоформатном кино», – прокомментировала PR-директор белорусского офиса Huawei CBG Ирина Корзюк.

Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm проходит вот уже в восьмой раз; третий год он существует в международном статусе. Текущий сезон запомнился участникам, гостям и любителям фестиваля и авторского мобильного кино не только необычным списком работ-участников, но и специальными кинособытиями – мастер-классами от профессионалов режиссерского дела Андрея Курейчика и Леонида Пашковского, звездной вечеринкой с актрисой и певицей Дарьей Чарушей, специальными показами фильмов «Колетт» и «Холодный фронт».