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Армения и Беларусь планируют активизировать торговлю

01.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Больше сотрудничества. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в Минске Арменом Гевондяном. Во время встречи прозвучало заявление, что Минск готов стать побратимом Еревана, передает телеканал «МИР 24».

Также участники встречи обсуждали товарооборот. Например, Беларусь готова поставлять в Армению мясную и молочную продукцию, тракторы, участвовать в обновлении парка пассажиркой техники, лифтов.  Армения может поставлять на белорусский рынок цветы, лекарства, спиртные напитки.

«Армения с апреля 18 года перешла на парламентскую форму правления. Здесь роль парламента довольно высока, и голос депутатов через различные комиссии способствует продвижению международного сотрудничества с нашими партнерами союзниками и друзьями», – сказал Гевондян.

Сейчас товарооборот между Беларусью и Арменией – около 50 миллионов долларов. Но в Минске считают, что эта цифра может быть гораздо выше.



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Теги: Минск
 
 
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Сейчас товарооборот между странами составляет 50 миллионов долларов. В Минске считают, что эта цифра может быть гораздо выше.
 
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