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«Сердечко на ножках». Кого любил Александр Пороховщиков

01.02.2019 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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«Сердечко на ножках». Кого любил Александр Пороховщиков
Ирина Жукова и Александр Пороховщиков. 2005 год. © / www.globallookpress.com

Народный артист России Александр Пороховщиков родился 31 января 1939 года в Москве. Имя актера, снявшегося в десятках знаковых кинофильмов (а ему доставались роли аристократов и офицеров), сегодня упоминается чаще не из-за творчества, а из-за скандалов в личной жизни, до сих пор не утихших.

На свидания — самолётом

В первый раз Пороховщиков влюбился в студентку первого курса мединститута Аллу. Встречались они почти три года. Но всё в одночасье закончилось, когда молодой человек познакомил любимую с мамой. Узнав, что девушка из бедной семьи, Галина Ивановна Пороховщикова отсоветовала сыну связывать свою судьбу с «неперспективной невестой». Как рассказывала сама врач из Челябинска Алла Свежинская, она долгие годы любила актера и не остыла к нему, даже выйдя замуж за другого. Поэтому женщина изменяла мужу, летала на спектакли Пороховщикова, после которых у них, по утверждению Свежинской, в течение нескольких лет случались жаркие любовные свидания. Продолжалось всё до встречи Пороховщикова с Ириной Жуковой, ставшей единственной официальной женой мэтра.  


«Сердечко на ножках». Кого любил Александр Пороховщиков
Сцена из спектакля Театра драмы на Таганке «Гамлет». Король - Александр Пороховщиков , Гамлет - Владимир Высоцкий, Гертруда - Алла Демидова (слева направо). 1978 год. Фото: РИА Новости

Если верить другой женщине, красавице-актрисе и ровеснице Пороховщикова Алевтине Евдокимовой, у неё тоже была многолетняя связь с актёром. Познакомились они на артистическом капустнике — встрече Старого Нового года в Рузе. Алевтину Николаевну сразу покорил «обволакивающий взгляд» статного красавца. Подать себя Пороховщиков умел всегда. Тем не менее, ухаживания особо красивыми не были. По словам Евдокимовой, артист проявлял себя «довольно скупым человеком» и за время их романа презентовал ей «лишь сковородку, привезенную из Праги».

Как бы то ни было, Пороховщиков и Евдокимова были вместе, несмотря на то, что и эту женщину мама артиста не приняла. По утверждению Алевтины Николаевны, мать Пороховщикова не раз закрывала его в квартире, зная, что у сына вечером свидание. Однажды, чтобы отпраздновать Новый год, Евдокимова принесла две бутылки вина. По словам актрисы, Галина Ивановна заподозрила её в том, что женщина «с помощью заколдованного напитка» приворожила её сына.

Отношения Евдокимовой и Александра Шалвовича продолжались и после того, как он, уже зрелый, состоявшийся мужчина, начал встречаться с юной Ириной Жуковой — внучатой племянницей знаменитого военачальника. В 15 лет девушка устроилась в Театр им. Пушкина работать костюмером. Там они и познакомились с Пороховщиковым.

«Сердечко на ножках». Кого любил Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков в фильме Леонида Менакера «Завещание профессора Доуэля». 1984 год. Фото: www.globallookpress.com

«Будучи снова в Рузе, он подвел ко мне девочку — тихую, неуклюжую, на вид совсем деревенскую, и говорит: «Познакомься, эта жаба моя дочка. Она костюмер», рассказывала в интервью одному из изданий Алевтина Евдокимова. Мы посмеялись. Я поняла, почему «жаба»: за ее большой рот. Она не обиделась, а я не отнеслась к ней серьезно. Вскоре он отвез ее на остановку». По словам Евдокимовой, она сама оставила Пороховщикова, потому что он изводил её ревностью.

«Вся спина прострелена «друзьями»

Знакомство с Ириной произошло в 1981 году, а в 1995 году он в первый и последний раз в своей жизни сочетался браком именно с ней. Пара прожила вместе больше 30 лет. В своём интервью «АиФ» актер рассказывал, что близкий человек у него в жизни один жена: «У меня вся спина прострелена моими «друзьями». Я в друзей не верю. Если их много, это липа. Друг может быть только один. У меня это была мама. Мама ушла, теперь друг жена Ирочка. Я её зову «сердечко на ножках», святая девочка. Настолько чистый человек, таким сейчас сложно выжить». Спасти в этом мире может тебя может только любовь. Больше не надо ничего. Только вера и любовь. Главное это семья. Государство вторично».

Подтверждает искренность мэтра и его письма Ирине, опубликованные после смерти Пороховщикова его адвокатом Сергеем Жориным: «Жизнь нанесла мне тяжелый удар. Ушла мама. Я должен был упасть, а только пошатнулся. Сила твоей Любви, как мощная стена, возникла рядом. И я смог на нее опереться. Я счастливый человек! У меня есть мама, любимая, ребенок. А зовут их всех вместе Ира! Вся моя жизнь принадлежит тебе навечно. Разлучить нас не сможет не только смерть, но и Бог! Ты святая!».

«Сердечко на ножках». Кого любил Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков: патриот и джентльмен с непростой судьбой
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Как признавался Пороховщиков «АиФ», со временем его стала больше интересовать духовная красота женщины, нежели внешняя и «голые дамы»: «Александр Шалвович, смотрите, как она раздевается на экране. Вас возбуждает такая сцена?» «Детка, я вас, женщин, столько видел, что меня возбуждает, когда вы одеваетесь».

И всё же, несмотря на заверения в любви одной-единственной женщине, к другим дамам Пороховщиков отнюдь не был равнодушен. Он любил делать комплименты, брать девушек за руку, обнимать…

Объяснял актер это мужской сутью: «Когда мне жена Ирочка говорит: “Что ты на каждую юбку смотришь?”, я ей отвечаю: если я не буду смотреть на каждую юбку, то тогда я тебя не замечу, шутил он. Как можно не смотреть на женщин, когда они совершенство природы?! Это не значит, что надо сразу в постель всех тащить. Но поволочиться, пёрышки почистить это обязательно! Я мужчина всё-таки».

Но Ирина на внимание супруга к другим женщинам реагировала болезненно, у женщины случались нервные срывы. Иногда она пыталась унять внутреннюю тряску алкоголем. Усугублялось подавленное психическое состояние тем, что Александр Шалвович хотел детей, а у Ирины не получалось забеременеть и подарить мужу долгожданного наследника.  

В 2012 году Пороховщикова из-за обострения сахарного диабета госпитализировали и ампутировали ступню. Но несчастья на этом не закончились: образовался тромб, началось воспаление лёгких. Далее ишемический инсульт. Снова операция...

Когда Ирина узнала, что состояние Пороховщикова в реанимации ухудшилось, она написала предсмертную записку, в которой попросила позаботиться о семейном любимце собаке. Пороховщиков умер, так и не узнав о самоубийстве его Ирочки.

После смерти супругов и вплоть до сегодняшнего дня на телевидении продолжаются «сенсационные» расследования о личной жизни Пороховщикова. Очень часто любит давать интервью домработница актера, которая утверждает, что Александр Шалвович предлагал ей стать суррогатной матерью его ребенка. А то вдруг в студии появляются родственники Ирины Жуковой-Пороховщиковой и опровергают «весь этот бред». Дальше стали всплывать внебрачные сыновья и дочери актера.

Большая бойня развернулась на ТВ и в судах, и вокруг наследства Пороховщиковых делить было что. Сам мэтр завещал всё своей Ирочке. Но она ушла раньше него. Наследниками должны были стать, по идее, родственники Ирины. Также выяснилось, что у Александра Шалвовича есть единокровный брат Шалва Шалвович Барабадзе в Грузии… Но это уже, как говорится, совсем другая история. О деньгах. О любви тут нет ни слова.    

 
Теги: знакомства
 
 
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Пороховщиков с его импозантной внешностью и статью вниманием дам никогда не был обделён. Как это часто бывает, большинство «сведений» о похождениях и внебрачных...
 
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