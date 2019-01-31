Посол Беларуси: вопрос строительства БелАЭС излишне политизирован в Литве, что мешает развитию отношений

Вопрос строительства Белорусской атомной электростанции излишне политизирован в Литве. Об этом посол Беларуси в Литве Александр Король, завершающий свою дипмиссию в этой стране, заявил в интервью литовскому еженедельнику «Экспресс-неделя», сообщает БЕЛТА.

«Данный вопрос излишне политизирован в самой Литве и существенным образом влияет на развитие двусторонних отношений. Мы заметили, что многие политики или руководители ведомств опасаются визитов в Беларусь и в целом избегают показывать свое позитивное отношение к соседям. Бизнесмены предпочитают не афишировать свои инвестиции в экономику Беларуси и зачастую вынуждены оправдываться за ведение бизнеса в нашей стране», — рассказал Александр Король.





Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что столь неконструктивной позиции в отношении БелАЭС придерживается только Литва. Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе по вопросу приобретения электроэнергии». По его словам, звучащие в Литве необоснованные претензии к проекту БелАЭС и громкие призывы остановить строительство напоминают мелодию заезженной пластинки. «Литовская сторона по-своему интерпретирует итоги работы международных миссий, порою, не соглашаясь с выводами авторитетных международных экспертов, — отметил посол. —Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе по вопросу приобретения электроэнергии».

Показательна в данном случае и статистика, обратил внимание дипломат. В 2018 году, например, сама Литва закупила в Беларуси электроэнергии на сумму 50 млн евро — примерно 1 млрд квт/час. Это в 8,5 раза больше, чем годом ранее. «Все это говорит лишь о том, что в таких важных для государства вопросах популизм неуместен. Запасной вариант должен быть всегда. Уверен, что однажды этот острый вопрос снимется с повестки двусторонних отношений, а в самой Литве возобладают прагматичные подходы», — сказал Александр Король.

Он еще раз подчеркнул, что Беларусь в полном объеме выполняет свои обязательства перед всемирным агентством МАГАТЭ и европейскими организациями по ядерной безопасности. «Ведь в том, чтобы АЭС строилась с соблюдением технологии и соответствовала абсолютно всем критериям безопасности, в первую очередь заинтересованы именно мы сами», — резюмировал посол.