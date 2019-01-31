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Серьезная авария на МКАД в Минске: столкнулись фура, погрузчик и три легковушки. Погибли три человека

01.02.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Утром 1 февраля на МКАД в районе 10-й больницы произошло серьезное ДТП, движение транспорта затруднено. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63068.php

Серьезная авария на МКАД в Минске: столкнулись фура, погрузчик и три легковушки. Погибли три человека

Обстоятельства аварии сообщили в ГАИ Минска. По предварительной информации, на внутреннем кольце МКАД в районе 10 ГКБ в первой полосе двигалась фура Scania. Ее водитель совершил столкновение с фронтальным погрузчиком, который ехал впереди в той же полосе. От удара последний отбросило на двигающуюся попутно Mazda, после чего трактор и легковушка пробили разделительное ограждение и вылетели на внешнее кольцо МКАД, где столкнулись еще с двумя авто: Opel и Citroen.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63068.php

Серьезная авария на МКАД в Минске: столкнулись фура, погрузчик и три легковушки. Погибли три человека

— Спасатели с использованием спецоборудования из Mazda деблокировали 26-летнего мужчину. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Также работники МЧС проводили работы по извлечению погибших из данного автомобиля: 54-летнего водителя и его 52-летней жены, — рассказали в МГУ МЧС.

Как позже сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, пострадавший пассажир Mazda от полученных травм скончался в больнице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63068.php

Серьезная авария на МКАД в Минске: столкнулись фура, погрузчик и три легковушки. Погибли три человека

Также в аварии пострадали водители Opel и Citroen. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63068.php

Серьезная авария на МКАД в Минске: столкнулись фура, погрузчик и три легковушки. Погибли три человека

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе представители Государственного комитета судебных экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 1 февраля на МКАД в районе 10-й больницы произошло серьезное ДТП, движение транспорта затруднено. Об этом сообщили в ГАИ Минска. Обстоятельства аварии...
 
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