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Купили на рубль, потеряли более тысячи долларов

01.02.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Известный экономист подсчитал, во сколько обошлась «спецоперация» по нейтрализации пинской бабушки, которая продавала полиэтеленовые пакеты с рук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63067.php

Купили на рубль, потеряли более тысячи долларов

Напомним, пинские налоговики произвели контрольную закупку у 81-летней пенсионерки. Женщина продала инспектору пластиковый пакет за 1 рубль.

Дело довели до суда. Экономический суд Брестской области признал пенсионерку виновной, но освободил от административной ответственности. Судья принял во внимание, что её действия причинили незначительный вред интересам государства, учёл то, что женщина является одиноко проживающим пенсионером, проявил гуманизм и за малозначительностью прекратил дело.

Известный белорусский экономист Ярослав Романчук подсчитал примерную сумму, во сколько это дело обошлось государству.

Расчёт затрат спецоперации по нейтрализации незаконной предпринимательницы примерно следующий:

1) рабочее время налогового инспектора (наблюдение, «захват», протоколы): ~ $70

2) издержки упущенной выгоды от того что налоговик/контролёр занимался 81-летней старушкой с пакетами, а другими нарушителями Закона ~$150

3) издержки упущенной выгоды для страны, что деньги и другие ресурсы, которые были потрачены на такого рода действия, не были направлены на, например, детские сады, школы или поликлиники ~ $200

3) транспортные, логистические, канцелярские, офисные расходы участников операции «Нейтрализация 80-летней преступницы» ~ $60

4) время судей и обслуживающего персонала ~$200

5) издержки на обеспечение работы судей ~ $80

6) морально-психологические издержки 81-летней пенсионерки ~ $100

7) нанесение ущерба культуре самообеспечения, предпринимательства (ущерб нематериальным активам, включая доверие к государству и правоохранительным, контрольным органам) ~$400

Итого ущерб: ~$1260 

А что в итоге получил бюджет? На сколько больше пакетиков было продано теми, кто заплатил налоги? Сколько рабочих мест в легальном секторе экономики было создано из-за ликвидации незаконной деятельности 81-летней старушки? – задаётся вопросами Ярослав Романчук.

- Грустно и мерзко на душе от такого поведения белорусских властей в отношении 81-летней пенсионерки – продолжил экономист. Ни себе, ни бюджету, ни людям, ни стране. Есть здравый смысл, элементарные представления о справедливости и нормальности, но для многих белорусских силовиков и контролёров выполнение плана по штрафам и делам, очевидно, важнее.

А если все пенсионеры предъявят Государству иски об обмане с уровнем благополучия на старость? Представляете, какой иск был бы. Думаю, что даже пенсионеры госслужбы его бы поддержали, - подытоживает Ярослав Романчук.

 
 
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Известный экономист подсчитал, во сколько обошлась «спецоперация» по нейтрализации пинской бабушки, которая продавала полиэтеленовые пакеты с рук. Напомним,...
 
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