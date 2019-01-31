Национальный банк отменил рекомендации по установлению процентных ставок по вкладам в нацвалюте

Национальный банк Беларуси отменил рекомендации по установлению предельных процентных ставок по депозитам в национальной валюте. Соответствующее письмо регулятора направлено в адрес банков, Ассоциации белорусских банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, сообщает БЕЛТА.



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В письме Нацбанк информирует банки и НКФО о неприменении с 1 февраля в работе писем, содержащих рекомендации по уровню процентных ставок за период с 2015 по 2018 год.

Как рассказали в пресс-службе регулятора, о принятии такого решения было объявлено в январе 2019 года на расширенном заседании правления Национального банка. В частности, было озвучено, что "в целях усиления работы процентного канала Национальный банк в ближайшее время отменит существующие рекомендации по предельным процентным ставкам и привязку пруденциальных мер к ставке овернайт".

В Нацбанке пояснили, что в 2015 году для ограничения высокой риск-премии банков были введены рекомендации с целью задать ориентиры по уровню процентных ставок по вкладам (депозитам). На тот момент, в условиях высокого уровня инфляции, данное решение было необходимым и своевременным. "По мере достижения макроэкономической сбалансированности и монетарной стабильности необходимость в ограничениях верхнего предела процентных ставок по вкладам (депозитам) в национальной валюте отпала, уступая место развитию рыночного механизма и конкуренции среди банков", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в целях проведения единой процентной политики по формированию ресурсной базы банков отменены рекомендации по установлению верхнего предела процентных ставок при определении размера дохода по облигациям банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

Вместе с тем временно сохраняются рекомендации по верхнему пределу процентных ставок по вкладам в иностранной валюте до момента получения необходимых статистических данных для проведения мониторинга и анализа ситуации на данном сегменте рынка.

Так, с 1 февраля 2019 года рекомендован верхний предел процентной ставки по новым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) юридических и физических лиц в иностранной валюте: в долларах США - на уровне верхней границы целевого диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США, увеличенной на 0,5 процентного пункта; в евро - на уровне базовой ставки Европейского центрального банка, увеличенной на 0,5 процентного пункта; в российских рублях - на уровне 0,5 ставки по кредиту овернайт Банка России. По новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) до одного года включительно юридических и физических лиц в иностранной валюте верхний предел в долларах США рекомендовано установить на уровне ключевой ставки Федеральной резервной системы США, увеличенной на 1 процентный пункт; в евро - в размере базовой ставки Европейского центрального банка, увеличенной на 1 процентный пункт; в российских рублях - на уровне 0,8 ставки по кредиту овернайт Банка России.

В письме также говорится о подходах по привлечению новых вкладов (депозитов) физических и юридических лиц. В национальной и иностранной валютах не должны привлекаться вклады (депозиты) юридических и физических лиц на срок до одного месяца включительно, за исключением отзывных вкладов юридических лиц; для отзывных вкладов (депозитов) физических лиц размер процентной ставки на сумму дополнительного взноса (сумму части вклада, снятой досрочно), размещенной на срок менее одного месяца, не может превышать размера процентных ставок по вкладам до востребования; в договорах срочного банковского вклада (депозита) предусматривать значительное снижение размера процентов по вкладу, уплачиваемых при снятии (в том числе частичном) вклада до истечения указанного в договоре срока возврата либо при досрочном расторжении договора банковского вклада (депозита). В национальной валюте доходность по дополнительному взносу (части вклада (депозита), возвращенной досрочно) должна соответствовать фактическому сроку нахождения денежных средств во вкладе (депозите).

В иностранной валюте расчет процентной ставки на сумму пополнения вклада (депозита) (сумму части вклада, снятой досрочно) осуществляется на условиях заключенного договора, исходя из процентов по вкладу (депозиту), установленных договором с применением процентной ставки для соответствующего периода хранения денежных средств согласно рекомендациям Национального банка. Кроме того, перезаключение (продление) договора банковского вклада (депозита) в инвалюте, в случае истечения срока действия ранее заключенного договора банковского вклада (депозита), необходимо осуществлять на условиях, соответствующих действующим рекомендациям Национального банка относительно верхних пределов процентных ставок.

В Национальном банке проинформировали, что процентная ставка по вкладам (депозитам) в национальной и иностранной валютах включает в себя в том числе бонусы и иные дополнительные выплаты, предусмотренные договором банковского вклада (депозита). Данные рекомендации распространяются на все виды сберегательных и депозитных сертификатов.