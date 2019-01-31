"Взыскать штраф не имеют права, если не получил постановление под роспись", или Почему Интернет отупляет водителей

Удивительно, но сразу несколько читателей написали в редакцию похожие письма. В них авторы утверждают, что нашли способ не оплачивать штрафы ГАИ . Мол, надо просто не получать под роспись постановление, присланное заказным письмом по почте.



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Мы не могли не поинтересоваться у писавших, где такой совет они отыскали. Оказалось, источник - социальная сеть, в подтверждение мы даже получили скриншот.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63065.php

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В качестве аргументов приводятся конкретные положения статей ПИКоАП. Вот оно! Можно не платить! И все по закону.

Только пользователи интернета не удосужились ознакомиться с данными положениями Кодекса более детально. Это сделаем мы, а заодно ответим на вопрос: правильную ли информацию пользователям подают в социальной сети?

Часть 2 статьи 11.11 ПИКоАП Копия постановления по делу об административном правонарушении в течение пяти дней должна быть вручена или выслана заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено, в случае отсутствия указанного лица при рассмотрении дела об административном правонарушении, либо по его ходатайству направлена посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, а также органу, направившему дело об административном правонарушении на рассмотрение в суд. Статья 11.12 ПИКоАП Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении срока на обжалование и опротестование, если оно не было обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 31статьи 10.3 настоящего Кодекса. То есть если срок на обжалование (10 суток по ст.12.4 ПИКоАП) истек, то постановление вступило в свою законную силу. И даже при тщательном рассмотрении текста этого документа такого основания для вступления в силу постановления, как его "получение под роспись", мы не нашли.

Таким образом, ПИКоАП предельно четко разъясняет, что если лицо, совершившее правонарушение, отсутствовало при рассмотрении дела, то постановление высылается нарушителю заказным письмом. При этом с учетом внесенных не так давно в Кодекс измененийвозможны и иные способы по ходатайству, вплоть до уведомления по электронной почте, которую нарушитель в таком ходатайстве укажет.

Получается, авторы "суперспособа" ввели пользователей соцсети в заблуждение.

Ведь если вы решите проигнорировать получение заказного письма с постановлением, то просто лишите себя возможности обжаловать вынесенный вердикт.

Статья 15.3. Сроки и порядок исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа 1. Штраф должен быть уплачен физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, юридическим лицом - не позднее пятнадцати дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления - не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения. Ну а если упираться до последнего, то орган, вынесший постановление о наложении административного взыскания, вправе направить документы по месту получения виновным заработной платы и приравненных к ней доходов (пенсия, пособия и т.п.) для взыскания суммы штрафа (ч.4 ст.15.3 ПИКоАП).

Если же место работы нарушителя органам ГАИ неизвестно, то принудительным взысканием штрафа займутся судебные исполнители. А те могут дополнительно потребовать оплатить и расходы по исполнению исполнительного листа, и принудительный сбор в размере 10% суммы штрафа, что предусмотрено статьями 119-120 Закона Республики Беларусь "Об исполнительном производстве".

Поэтому, увидев картинку или баннер с громкими надписями "Способ найден, можно не платить, взыскать не имеют права" и т.п., не спешите делиться этим со своими друзьями или знакомыми в Сети.