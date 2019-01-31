Прощание с испанским королем и «Проклятие Кармен». Чем запомнился ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Корреспондент SPORT.TUT.BY Алена Шукало подводит итоги главного спортивного события Беларуси в январе - чемпионата Европы по фигурному катанию, собравшего главных звезд этого вида спорта на континенте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мужчины. Чемпионат с доставкой на дом

Могла ли я маленькой девочкой мечтать о том, что однажды увижу мыслимых и немыслимых чемпионов, за которых переживала и болела на протяжении многих лет, в своем родном Минске, причем всех и сразу? Скажи мне об этом, скорее всего я оказалась бы сродни Хави, которому семь европейских золотых медалей в далеком детстве даже и не снились.

Мне повезло увидеть, как после проката произвольной программы Фернандеса на трибунах один за другим поднимаются со своих мест легенды фигурного катания, аплодируя стоя, а вся «Минск-Арена» захлебывается от оглушительных оваций.

В этот раз Хавьер ехал за седьмым европейским золотом и все понимали, — иное его не устроит. Долгие годы преимущество испанца среди других европейских фигуристов оказывалось настолько явным, что спорить об этом даже не приходилось.

Возможно, выбрав именно Беларусь для прощания с большим спортом, Фернандес и рассчитывал на минимум растраченных нервов, сил, времени при подготовке. Не без оснований предполагая, что в отличие от чемпионата мира серьезных соперников у него там не предвидится.



Хаврьер Фернандес

Уже потом, после прокатов, его тренер Брайан Орсер расскажет, что по дороге в Минск не разделял олимпийское спокойствие своего ученика. Как бы то ни было, но опытнейшему из тренеров довелось воочию увидеть готовность и оценить потенциал российских одиночников в конце прошлого года в Саранске, куда он привозил Женю Медведеву на чемпионат России.

После корейской олимпиады Фернандес в текущем сезоне появился лишь однажды, причем на коммерческом турнире в Японии. Некоторые журналисты успели, если не списать в утиль, так отправить на пенсию испанца, принимая во внимание его участие исключительно в собственном ледовом шоу, где ни сложных каскадов, ни квадов, ни тройных акселей не требуется.

Хавьер вылетел в Канаду только за три недели до чемпионата Европы, рассчитывая, что этого времени окажется достаточным для подготовки. Не исключено, что пожалел он об этом разве только после проигранной двум россиянам короткой программы и, пройдя сквозь строй телевизионщиков, в ожидании пресс-конференции делал вид, что в данный момент его интересует исключительно состояние собственного маникюра.



Александр Самарин и Хавьер Фернандес после короткой программы

Разрыв между лидирующим после первого дня соревнований Колядой казался приличным, — 8,65 балла, а риск потерять титул и уйти побежденным — ощутимым. К тому же действующий чемпион Европы оказался по технике исполнения вообще восьмым. После короткой Фернандес злился на себя за свой прокат, подозревая, что оказался недооцененным судейской командой, теоретически готовой сказать ему «адьос» раньше времени.

Но, как мне кажется, пряча в карман малую медаль явно не того достоинства, на которую изначально рассчитывал, Фернандес твердо осознавал свое главное преимущество. В отличие от всех остальных участников у него имелся опыт, который не пропьешь и не потеряешь, и имя которому Юдзуру Ханью.

Многолетнее соперничество с двукратным олимпийским чемпионом не могло не принести свои плоды. Как, впрочем, и понимание того, что не имеет права подвести собственную семью, приехавшую в полном составе поболеть за него в Минск, и своего тренера, популярность которого на «Минск-Арене» среди болельщиков могла поспорить с его собственной.



Брайан Орсер

Орсер, казалось, и вовсе не переживает за своего ученика. Он свободно ориентировался, прогуливаясь по всему комплексу, охотно раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Последних действительно оказалось так много, что однажды, наблюдая процесс со стороны и поражаясь терпению в общении с болельщиками, я не выдержала: «Брайан, вы, судя по всему, здесь главная суперзвезда». Суперзвезда расцвела от счастья.



Брайан Орсер раздает автографы после проката произвольной программы Фернандеса

Произвольная программа у мужчин принесла свои сюрпризы, как приятные, так и не очень.

В тот день зал поднял не только Фернандес, но и выступающий перед ним Александр Самарин, сумевший справится с нервами и откатать заявленный контент безошибочно. Почти безошибочно.

Случись бы иначе, россиянин оказался бы не на второй, а на первой ступеньке пьедестала почета. Но тогда не пришлось бы перед награждением его тренеру Светлане Соколовской, прижимая к себе букеты с плюшевым бегемотом, получать нагоняй от начальства одновременно с поздравлениями. И, улыбаясь, обещать оторвать ноги своему подопечному за недостаточно хорошо исполненный финал программы.



Светлана Соколовская

Отрыв от третьей позиции Фернандеса по итогам короткой программы у Самарина оказался минимальным, — 0,13 балла. Прекрасно осознавая, что у испанца выигрывать реально лишь первой оценкой, ставку сделали на техническую составляющую выступлений.

Попробовать исполнить четверной флип в Минске решили уже после чемпионата России. В короткую программу Александр включает сольный флип в четыре оборота и четверной лутц в каскаде, в произвольную два сольных прыжка в четыре оборота — лутц и тулуп. В противовес четверному сальхову и каскаду 4Т+3Т у Фернандеса в произвольной. Ставка сыграла.

По технике произвольной Самарин выигрывает у испанца на 4,08 балла, при этом проигрывая компонентами, что естественно. И в общем итоге совсем немного уступает действующему чемпиону, — разрыв между первым и вторым местами составляет всего лишь 1,75 балла.

Помешать выиграть седьмой титул Фернандесу способен был только еще один россиянин. Идеально исполненная накануне короткая с безупречным каскадом 4Т+3Т принесла ему рекордные 100,49 балла. Поэтому в тот факт, что Коляда выиграет чемпионат, верилось и не верилось одновременно. Уж слишком нестабильными порой у него случались выступления. Но чтобы настолько скользким окажется минский лед для Михаила, а сам Коляда пролетает мимо тройки лидеров, — такое казалось просто немыслимым.

Исполненный четверной тулуп после первого падения на четверном сальхове позволял российским болельщикам хотя бы надеяться на медаль. Однако ряд последовавших падений и срывов чем дальше, тем больше и больше убеждали, — россиянин однозначно решил сделать подарок Фернандесу, причем не ему одному. Одиннадцатое место в произвольной и пятое в итоговом протоколе.

В том, что победил испанец, сомневаться не приходилось, но все же оценки последнего участника ждали с замиранием сердца в обустроенном для подобных целей уголке как Хавьер с Орсером, так и Маттео Риццо. Для итальянца еще два дня назад сама мысль о медали чемпионата казалась немыслимой, — все-таки десятое место после короткой.



Маттео Риццо

Публике, которой посчастливилось оказаться на зрительских местах рядом с комментаторской позицией итальянских телевизионщиков, результат стал известен на несколько секунд раньше официального объявленного диктором. Сначала комментаторы в полном составе прильнули к мониторам, потом вскочили и заорали так, что сомнений уже не оставалось, — Коляда проиграл не только Фернандесу, но и Риццо.

Запечатлеть реакцию победителей и призеров мне не удалось исключительно благодаря огромной пробке в коридорах «Арены», внезапно созданной всей итальянской командой, рыдающей взахлеб от счастья, обнимающей друг друга и всех, кто оказался в тот момент рядом.

Я влетела в микст-зону с опозданием. И все, что успела увидеть, это как уводят Хавьера на обязательное для телевидения интервью, как сдают нервы у Маттео, когда он, удалившись подальше от прессы, закрыв руками лицо, медленно опускается по стенке на пол.

Знаете, чем мы проиграли сами себе в мужском одиночном катании? Нет, не физикой и не степенью технической готовности. Зенько вполне был способен по своему заявленному контенту войти в число участников произвольной. У обладателя 24-го места Ираклия Майсурадзе — 60,89 балла. У белоруса — 56,38 балла, из них 27,06 балла — за технику. Разница в 4,51 балла.

Цена вопроса — неисполненный тройной флип, базовая стоимость которого 5,30 балла. Не говоря уж о надбавках за сложность и бонусы за исполнение во второй половине программы. Это означает, что даже если Зенько демонстрирует в прокате и элемент проходит у судей по базовой стоимости, белорус железобетонно попадает в произвольную. Если бы, да кабы…

Прыжок, который выполняется, как утверждает сам фигурист, в девяти случаях из 10. Но не в этот раз. В тот самый момент, когда следовало бы продемонстрировать максимум своих способностей, этого не случилось, и белорус остался без дорогостоящего элемента в протоколе.

Сказать, что Яша казался разочарованным прокатом - это не сказать ничего. Тем не менее, он согласился пояснить, что же произошло на чемпионате. Так как встретились мы спустя пару часов после его выступления, времени у спортсмена оказалось достаточно, чтобы проанализировать ситуацию и сделать выводы:

— Первая половина программы прошла хорошо. Публика поддерживала. Просто в какой-то момент банально потерял концентрацию. Почувствовал, что «Минск-Арена» стала добавлять в темпе. Но это, как ни парадоксально, вместо того, чтобы помочь, сбило с толку.

Зрители начали аплодировать, и я пошел на флип с ними в такт. И не попал, слишком рано начал крутить. Это мне и помешало. Сразу понял, что абсолютно не так все делаю. Потому что темп прыжка изначально не таким должен был быть. А по остальным элементам все сделано, как задумывалось, надо только дорожку еще раз пересмотреть.

— По вращениям, я так понимаю, вопросов нет?

— Всегда можно сделать лучше, особенно вращения.

Не секрет, интерес соотечественников, впрочем, как и родной прессы, к фигурному катанию, в последние годы невысок. А вот перед чемпионатом, разве только ленивый из отечественных СМИ не поинтересовался состоянием дел и степенью готовности белорусов с предстоящему событию. О повышенном, а порой и нездоровом внимании журналистов в последнее время упомянул и Зенько.

— Если честно, это порой мешало. Очень часто звонили. Даже за час до выступления в короткой программе был звонок. Я сразу отказал. Сказал, извините, ребята, за час до старта, вы что, смеетесь?

— Алина Загитова на пресс-конференции после короткой программы рассказывала о том, что совсем недавно поменяла телефон, удалила все социальные сети и мессенджеры. Использует его только для звонков и просмотра сериалов.

— Я ее прекрасно понимаю. Потому что это последняя неделя, последние тренировки.

В такое время слишком много внимания со стороны журналистов. Это сильно отвлекало. Я, возможно, не хотел ощущать до последнего момента, что предстоящий старт это чемпионат Европы. И сдерживал себя, как мог до момента выхода на каток. Как обычно разминался, брал коньки и шел на лед. Помогало, что тренировки проходили в обычном режиме на конькобежном стадионе. И это внимание в какой-то момент, скажем так, толкнуло не в ту сторону, — точно, ведь этой сейчас чемпионат Европы и мне на нем выступать. Может, я что-то не так делаю, может, стоит делать больше прокатов.

— В какой момент ты так забеспокоился, и что послужило решающим фактором для подобного переживания?

— Знаете, когда каждый день и на каждой тренировке тебе все говорят, что будет полная арена и надо чем-то удивлять. Чем станете удивлять и какого результата вы ожидаете?

— А ты мог отказаться от подобного количества интервью или хотя бы лимитировать объем общения с прессой?

— Мне сказали, что нет.

Яша не выдерживает и показывает записи на телефоне.

— Вот, смотрите, это звонок за час до выхода на короткую. Я разминался в это время в зале. А после проката увидел, что мне за пару часов пришло больше двухсот уведомлений на телефон. Вы поймите, я в своем неудачном прокате никого не виню, на самом деле просто оказался не готов к такому повышенному вниманию.

В первый день мы с тренером не разговаривали, каждому нужно подумать и переварить произошедшее. Я понимаю, что причина во мне, потому что был готов полностью. Когда на тренировках ты делаешь элемент и никогда не срываешь, а в прокате это не удается, виноват только ты сам.

Судя по всему, в таких случаях успешное выступление — это вопрос степени самообладания и контроля над собой.

О том, что его родители пришли на арену и следили за его выступлением, Яша не в курсе:

— У нас так принято, что за сутки до старта никто никого не трогает. Это нормальная практика. Я даже не знал, что они приехали. Знал, что будут, но приехали ли, — нет.

Разочарование от собственного выступления настолько сильное, что наблюдать за выступлениями соперников и, что самое главное, за выступлением Фернандеса, спортсмен решил не вживую, а по телевизору в номере гостиницы. Он появился на «Минск-Арене» уже во время тренировки гала-представления.

— Я его действительно считаю лучшим фигуристом, если не десяти, так последних восьми лет точно. Несмотря на результаты двух олимпиад. Хави для меня — абсолютный чемпион, независимо от того, как он выступит в Минске.

Абсолютный чемпион Хавьер Фернандес ушел из большого спорта по-английски. Во время показательных выступлений, исполнив в полнейшей тишине свой пронзительный до слез номер и заставив в очередной раз подняться в едином порыве многотысячный зал, исчез из поля зрения зрителей сразу же после финального выхода на лед победителей. Незаметно для всех, в сопровождении президентского эскорта, уносившего его на борт самолета. Только вот вернуться, как Карлсон, уже не обещал.

Пары. Мечта, ставшая реальностью

Не удивлюсь, если окажется, что золото Тарасовой и Морозова стояло под номером «два» после золота Загитовой в медальном плане у федерации фигурного катания России. Главными соперниками считались французы, недооцененные на прошлом чемпионате Европы и демонстрирующие на протяжении этого сезона потрясающие результаты. К тому же бронза чемпионата мира и недавняя победа на финале Гран-при стимулировали к получению медалей и на континентальном первенстве.

Россияне привезли с собой не только обслуживающий персонал и специалистов, способных оказать помощь в организации турнира, но своих болельщиков.

И не пытайтесь переубедить меня в обратном, так как факты говорят сами за себя. Еще задолго до начала чемпионата около половины билетов скуплено нашими ближайшими соседями, для которых цены оказались просто смешными, а пребывание в Беларуси — полезным и приятным.

Закономерно ожидалось, самая горячая поддержка ожидает именно двукратных чемпионов Европы и призеров чемпионата мира, однако к выходу на лед французской пары все оказалось иначе. Ванессу и Моргана встречали так, словно они уже выиграли не финал Гран-при в Ванкувере, а Олимпийские игры.

Ожидания болельщиков оправдались на все сто: французы победили, выиграв и короткую, и произвольную. В отличие от чемпионов Европы прошлого года Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, не сумевших чисто откатать обе программы и защитить свой титул.



Ванесса Джеймс и Морган Сипре

Евгения ошиблась на параллельном тройном прыжке, который судьи засчитали как двойной. Полученный российскими фигуристами лучший результата сезона в произвольной и общий результат 218,82 балла по сумме обеих программ оказался ниже, чем у Джеймс-Сипре на 6,84 балла. У победителей же в общем итоге сумма баллов составила 225,66.



Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Ванесса Джеймс, бывшая одиночница, выступавшая поначалу за США, затем за Великобританию, однажды после неудачного выступления на юниорском чемпионате мира, решила закончить с фигурным катанием. Предложение попробовать в парах восприняла исключительно как отсрочку уже принятого для себя решения.

Теперь утверждает, именно парное катание позволило ей полюбить лед заново. Переход Сипре из одиночного разряда в парное не столь драматичен как у Ванессы. Он просто однажды решил попробовать себя в этой дисциплине, потому как всегда стремился стать лучшим в своем деле.

Пара образовалась в 2011 году. Какое-то время они оба смотрелись как два одиночника, выступающих рядом, а не вместе. Именно сейчас, когда опыт и работоспособность достигли критической точки, а спортсмены научились концентрироваться на своих выступлениях, и появились результаты, по словам самих французов, ошеломляющие. И все же медали высшей пробы, завоеванные в Минске, для Ванессы и Моргана сегодня самые ценные.

Опытной итальянской паре Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, занимавшей третью позицию по результатам первого дня соревнований, впоследствии не удалось удержаться в тройке лидеров. Они проиграли произвольную программу второму российскому дуэту Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, отрыв от которых для итальянцев оказался обидным до смешного.



Дмитрий Козловский и Александра Бойкова

В общем итоге третье и четвертое место разделили всего лишь 0,14 балла, а бронзовые медали сумели завоевать вчерашние юниоры из Санкт-Петербурга, воспитанники Тамары Москвиной, дебютировавшие на чемпионате Европы.



Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе

Так уж получилось, что момент выхода прессы к награждению я пропустила, и, изрядно поплутав по коридорам, выскочила совсем не там, где положено. Зато, как потом оказалось, не зря. Потому что успела к исполнению гимна в честь победителей. Сообразив, что нахожусь среди более, чем знакомых лиц французской делегации.

Дальше — больше. За спиной кто-то уверенно и громко запел, да так, что волей-неволей пришлось обернуться. Солист был опознан немедленно и особого удивления не вызвал. Услышать вживую «Марсельезу» в исполнении Дидье Гайаге, бессмертного лидера федерации фигурного катания Франции. О, поверьте, это дорого стоит! Как бы то ни было, но Франция не зарабатывала золотые медали среди спортивных пар на чемпионатах Европы с 1932 года.



Дидье Гайаге

Но в этот раз старания Ванессы Джеймс и Моргана Сипре достигли своей цели, прервав многолетнее превосходство российских спортсменов в этом виде фигурного катания.

После церемонии награждения Ванесса не скрывала своей радости:

— Нас переполняют эмоции, это необъяснимое ощущение, которое ни с чем не сравнится. Невозможно описать, что мы сейчас чувствуем. Возможно осознание того, что сделано, оно придет позже, но пока не ощущаем себя чемпионами.

— Даже не знаю, что добавить, мы так долго шли к этой победе, а сейчас нет слов, чтобы высказать, что испытываем мы оба, — подключился к Ванессе Морган.

Танцы. Французы и все остальные

Побейте меня тапками, если окажусь неправа, утверждая, что минский чемпионат Европы в общем зачете выиграли французы. Они выиграли больше золотых медалей, чем россияне, которые при этом взяли шесть наград разной ценности. Французская команда оказалась сильна как никогда, несмотря на то, что в число медалистов вошли Испания, Италия и Финляндия.

Победа определенного танцевального дуэта изначально сомнений не вызывала практически ни у кого. Многократные чемпионы Европы и мира обоснованно считаются законодателями мод на самом высоком уровне, а постановками своих программ давно уже определяют ближайшие мировые тенденции в танцах на льду.

Турнир в Минске не стал исключением. Габриэлла и Гийом в очередной раз доказали свое неоспоримое преимущество над остальными европейскими парами, оторвавшись от ближайших соперников на неприличные 11,57 балла в общем итоге.



Габриэлла Пападакис

На вторую ступеньку пьедестала поднялись впервые в своей карьере россияне Александра Степанова и Иван Букин с суммой баллов 206,41. К имеющимся у Степановой и Букина двум комплектам бронзовых медалей прошлогодних европейских первенств теперь добавилось серебро из Минска. В Беларусь они приехали в качестве второй пары своей страны, однако сумели стать лучшими среди соотечественников на этом чемпионате.

Александра уже после прокатов призналась, что буквально перед произвольным танцем на тренировке умудрилась просквозить шею, после чего, выходя на лед, почувствовала себя словно парализованной. В тот день ее партнеру пришлось отработать за двоих, а само выступление в плане артистизма прошло довольно сковано. Поэтому Саша осталась недовольна собой. Все-таки ей хотелось максимально выложиться и продемонстрировать программу с полной отдачей сил и эмоций. На тренировке гала-представления Степанова появилась в специальном воротнике, который позволял хотя бы немного, но хоть как-то снять спазм шеи.



Александра Степанова и Иван Букин

А вот первая российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов в этот раз остались без места на пьедестале почета. Причиной тому неудача в ритмическом танце. Ошибка Никиты на второй серии твиззлов закончилась его падением, при этом Виктория вынуждена, удерживая равновесие, коснуться льда двумя руками. И сразу стало понятным, случившееся лишило серебряных призеров финала Гран-при этого сезона всякой надежды на попадание в тройку лидеров.

Бронзовые медали справедливо достались более стабильным и стремительно прогрессирующим в последнее время ученикам Барбары Фузар-Поли итальянцам Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри, набравшим 199,84 балла по итогам обеих программ.



Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

На самом деле наблюдать за лидерами оказалось забавным уже потому, что в недалеком 2012 году, будучи юниорами, они уже однажды сошлись на льду комплекса «Минск-Арена». Только расклад сил тогда оказался иным. Выиграла юниорский чемпионат мира Виктория Синицина, выступавшая на тот момент с Русланом Жиганшиным. Александра Степанова и Иван Букин, точно также как и сейчас, стали вторыми. А вот Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — только пятыми.

Танцы на льду пользовались особым интересом для отечественной публики. Как бы то ни было, но именно в этой дисциплине белорусам имелось за кого болеть и кого поддерживать. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поклонников не разочаровали и возложенные на них ожидания оправдали. Выполнили свою задачу минимум на своем максимальном уровне.

Спортсмены вошли в заветную двадцатку по итогам ритмического танца с суммой 57,08 балла (31,74 балла за технику и 25,34 балла за компоненты), а в общем протоколе обозначились под восемнадцатым номером среди лучших танцевальных дуэтов Европы этого сезона. Произвольный танец судейская бригада оценила в 90,43 балла (51,43 балла за технику исполнения, 39,00 балла за компоненты).

Общая сумма по итогам обеих программ — 147,51 балла. Для дебютного континентального первенства вполне достойно. Хотя и следует отметить, что в этом сезоне на международных соревнованиях в Андорре и Польше пара набирала баллов побольше.

Стоит отдать должное тренерскому составу во главе с Александром Жулиным, сумевшему подвести пару к важнейшему турниру на пике формы. Впереди у Кубликовой с Гулицким главный старт сезона в Японии. А опыт, приобретенный в родных стенах, без сомнений окажется полезным для выступления и на чемпионате мира.

Вошли в двадцатку лучших еще одни дебютанты чемпионата Старого Света, выступающие за Израиль Шира Ичилов в паре с этническим белорусом Вадимом Давидовичем. Двадцатое место с общей суммой баллов 142,12.

Чем не повод порадоваться, — не так уж все и плохо в стране родной. Оказывается, и белорусы в состоянии подготовить достойных партнеров в танцах на льду.

Женщины. «Проклятие Кармен» для Загитовой

Выступления в произвольной программе российских фигуристов Ковтуна и Коляды уже успели окрестить «проклятием музыки «Кармен», в эту компанию попал и прокат Алины Загитовой. Один из ее тренеров Сергей Дудаков только развел руками:

— Ну, что вы хотите! Это такой период, через него проходят все. Девочка растет, тело меняется, происходит раскоординация того, что совсем недавно не вызывало проблем, приходится что-то учить заново. Дайте ей время.



Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков

Если и ожидалось, что Алина проиграет, то только сама себе. Но вот, чтобы не только себе, но и своей же соотечественнице! Действительно, на финале Гран-при из россиянок она стала лучшей, при этом проиграл японке. Но вот события конца декабря оказались не столь обнадеживающими перед первенством Европы для олимпийской чемпионки.

Пятое место на чемпионате России и осознание того, что скамейка запасных в команде Тутберидзе только увеличивается от года в год, не могло не оказать психологическое давление на спортсменку. В произвольно программе Алина падает на тройном тулупе в каскаде 3Л+3Т, а затем и вовсе срывает ряд прыжковых элементов. В каскаде тройной лутц и тройной риттбергер она остается без второго прыжка, неудача преследует и при последующей попытке присоединить риттбергер к тройному флипу.

Провальный прокат произвольной программы и четвертый результат в произвольной отбросил ее с первого места на второе итоговое, общий результат по итогам двух программ 198,34 балла. Загитова обошла занявшую третье место финку Вивеку Линдфорс, опередив ее на 3,94 балла, и проиграла новой чемпионке Европы 15,5 балла.

Алина не скрывала того, что довольна полученной медали и месту в тройке лидеров.

Понимала, что с таким катанием могла остаться без медали вообще. На пресс-конференции Загитова выразила благодарность всем болельщикам за подарки и внимание:

— Я хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и извиниться перед ними за неудачное выступление.

К слову, все плюшевые игрушки отправят в детские дома. Это обычная практика у фигуристов.

А выиграла в этот раз 16-летняя ученица Алексея Мишина, дебютантка соревнований Софья Самодурова с общим результатом 213,84 балла. Ее произвольная программа под музыку из фильма «Бурлеск» подняла зал задолго до окончания. Соня докатывала дорожку шагов под такие бурные аплодисменты, что сомнений, кто есть кто на этом чемпионате, уже ни у кого не возникало. Удивительно, но, несмотря на безусловную победу, чемпионка Европы 2019 года самокритична, заметив, что:

— Я могла бы кататься лучше во второй половине моей программе. И я могла бы быть более эмоциональной и яркой в некоторых местах.

Очередная обладательница медали высшего достоинства из России также молода и также, выходя на лед, не признает никаких авторитетов, как и ее предшественницы. Насколько долго сможет она удерживать пальму первенства среди стремительно прогрессирующих соотечественниц, — жизнь покажет совсем скоро.



Софья Самодурова

Соревнования закончились, фанфары отзвучали. Кто-то увозит с собой воспоминания, фотографии, сувениры и автографы; медали или селфи с президентом. И всем нам греет душу надежда на то, что однажды лучшие фигуристы не только Европы, но и всего мира, соберутся в Минске. А ведь такое вполне реально, судя по многочисленным восторженным отзывам о проведенном в Беларуси крупнейшем континентальном турнире.