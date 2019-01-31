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Более 2 млн человек заболели гриппом в Японии

01.02.2019 14:04 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. Рекордная эпидемия гриппа зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число заболевших уже превысило 2 миллиона 200 тысяч человек – это самый высокий показатель с 1999 года.

Более 2 млн человек заболели гриппом в Японии

Согласно статистике, с 21 по 27 января в каждое медицинское учреждение страны поступило около 60 пациентов. В связи со сложившейся ситуацией граждан призывают соблюдать правила гигиены и носить защитные маски.

От гриппа в Греции скончались 12 человек
 
 
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Новости Японии. Рекордная эпидемия гриппа зафиксирована в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число заболевших уже превысило 2 миллиона 200 тысяч...
 
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