В Индии два пилота разбились во время тренировочного полёта

Новости Индии. В результате крушения истребителя в Индии погибли два пилота. ЧП произошло в городе Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В ходе тренировочного полёта произошёл сбой системы. Экипаж успел катапультироваться, однако один из лётчиков приземлился на обломки самолёта и погиб.





Второй скончался от полученных травм в больнице. Ведётся расследование инцидента.