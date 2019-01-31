Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне.

«Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом

Специалисты отмечают, что 70% жертв простудных недугов – дети.

Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов

Елена Бурак, врач-терапевт:

Заболевание носоглотки, обычный насморк или острый фарингит, тонзиллит, ангина. Возможно обострение хронических заболеваний органов дыхания – это обострение хронических бронхитов либо ухудшение самочувствия в плане наличия бронхиальной астмы.





Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:

В сезон острых респираторных заболеваний увеличивается число отитов. Не вызывают боли в ухе, которые не лечатся антибиотиками и которые могут никаким образом себя не проявлять за исключением снижения слуха.