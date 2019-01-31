﻿ Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

01.02.2019 13:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне.

«Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом

Специалисты отмечают, что 70% жертв простудных недугов – дети.

Как не заболеть в сезон простуд? 5 советов

Елена Бурак, врач-терапевт:
Заболевание носоглотки, обычный насморк или острый фарингит, тонзиллит, ангина. Возможно обострение хронических заболеваний органов дыхания – это обострение хронических бронхитов либо ухудшение самочувствия в плане наличия бронхиальной астмы.

Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:
В сезон острых респираторных заболеваний увеличивается число отитов. Не вызывают боли в ухе, которые не лечатся антибиотиками и которые могут никаким образом себя не проявлять за исключением снижения слуха.

Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой

 
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне. «Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом Специалисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика