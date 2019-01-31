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Уши не болят, а отит есть. Какие ещё заболевания обостряются зимой
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне.
Специалисты отмечают, что 70% жертв простудных недугов – дети.
Елена Бурак, врач-терапевт:
Алексей Перминов, врач-оториноларинголог:
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси остается на низком уровне. «Пока мы ещё не наблюдаем большого подъёма». Врач о заболеваемости ОРВИ и гриппом Специалисты...
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