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«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

01.02.2019 13:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры Первомайского района Минска открылось 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье состоялось в микрорайоне Уручье.

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

Уже с 4 февраля сотрудники прокуратуры приступят к работе в этом двухэтажном здании. Здесь у каждого работника – отдельный кабинет и комфортные условия для службы.

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

Владимир Никович, заместитель прокурора Первомайского района Минска:
Здесь условия люкс по сравнению с тем, что у нас было. Условия были, но здание уже было старое, помещение уже требовало ремонта, мебель – то же самое. Приезжаем сюда: здесь попадаешь в другой мир.

Ранее прокурорские работники Первомайского района ютились в приспособленном здании. Теперь их адрес – улица Руссиянова, 8.

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры Первомайского района Минска открылось 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье состоялось в...
 
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