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«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска
Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры Первомайского района Минска открылось 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье состоялось в микрорайоне Уручье.
Уже с 4 февраля сотрудники прокуратуры приступят к работе в этом двухэтажном здании. Здесь у каждого работника – отдельный кабинет и комфортные условия для службы.
Владимир Никович, заместитель прокурора Первомайского района Минска:
Ранее прокурорские работники Первомайского района ютились в приспособленном здании. Теперь их адрес – улица Руссиянова, 8.
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«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска
Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры Первомайского района Минска открылось 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье состоялось в...
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