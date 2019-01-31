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Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

01.02.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования. Во Дворце Независимости 1 февраля речь шла о её совершенствовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое, на что обратил внимание Президент – учебные программы должны быть максимально приближены к жизненным реалиям. Обновления требуют школьные учебники.

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Необходима корректировка предметов и подходы к обучению. Так, в этом учебном году у десятиклассников в расписании появилось «Трудовое обучение». Со следующего сентября постигать трудовые навыки в школах будут и ученики выпускных классов. Говоря в целом о системе образования Президент подчеркнул, что все шаги должны быть взвешенными.

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя.

В то же время я не исключаю, что в процессе совершенствования системы образования на уровне школ, вузов нам придется кое от чего отказаться. Если мы понимаем, что от этого надо отказаться, это надо делать решительно. Самое главное в образовании, да и вообще (в экономике и других вопросах) – когда мы знаем, что надо делать, но из-за нашего махрового бюрократизма начинаем затягивать эти процессы. Тогда проходит время, и мы видим: то, что надо было делать вчера, уже неприемлемо для сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. Получается, этап непройденный, и мы хватаемся за передовое, а под этим передовым нет фундамента.

Поэтому все надо делать постепенно, как говорят в народе, плавно. И двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. Так, мы договорились, будем действовать в образовании.

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

Обсуждали во Дворце Независимости и подготовку специалистов в вузах. Александр Лукашенко потребовал привести к единому знаменателю системы получения образования первой и второй ступени высшего образования. По убеждению Президента, продолжать обучение в магистратуре должны те студенты, которые планирует связать свою жизнь с преподавательской или научной деятельностью. Обсуждали также вопрос реализации государственной молодежной политики, экспорта образовательных услуг и заработной платы педагогов.
 
 
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Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования. Во Дворце Независимости 1 февраля речь шла о её совершенствовании, сообщили в программе Новости «24...
 
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