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На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД

01.02.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии, которая 1 февраля унесла жизни трех человек. Всё случилось около 7 утра на 10-м километре МКАД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД

На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД

Здесь произошло столкновение фуры и погрузчика. От удара спецтехнику отбросило на двигающуюся попутно легковушку. Трактор пробил разделительное ограждение и столкнулся еще с двумя автомобилями. На месте погибли двое. Спасатели также деблокировали из покореженной машины 26-летнего пассажира. От полученных травм он скончался в больнице.

На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В результате дорожно-транспортного происшествия пять транспортных средств получили механические повреждения. На месте работали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также медики. Проводится проверка, а также устанавливается механизм дорожно-транспортного происшествия.

На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД

Водители погрузчика и двух легковых автомобилей с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа.

На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. На МКАД столкнулись фура и погрузчик
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. На МКАД столкнулись фура и погрузчик
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. Смертельное ДТП на МКАД
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. Смертельное ДТП на МКАД
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. В результате аварии на МКАД 1 февраля погибли три человека
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. В результате аварии на МКАД 1 февраля погибли три человека
На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото. В результате аварии на МКАД 1 февраля погибли три человека

 
 
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности аварии, которая 1 февраля унесла жизни трех человек. Всё случилось около 7 утра на 10-м километре МКАД, сообщили в...
 
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