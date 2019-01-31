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На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
Новости Беларуси. Стали известны новые подробности
Здесь произошло столкновение фуры и погрузчика. От удара спецтехнику отбросило на двигающуюся попутно легковушку. Трактор пробил разделительное ограждение и столкнулся еще с двумя автомобилями. На месте погибли двое. Спасатели также деблокировали из покореженной машины 26-летнего пассажира. От полученных травм он скончался в больнице.
Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Водители погрузчика и двух легковых автомобилей с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа.
Фото. На МКАД столкнулись фура и погрузчик
Фото. На МКАД столкнулись фура и погрузчик
Фото. На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице
Фото. На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице
Фото. Смертельное ДТП на МКАД
Фото. Смертельное ДТП на МКАД
Фото. В результате аварии на МКАД 1 февраля погибли три человека
Фото. В результате аварии на МКАД 1 февраля погибли три человека
Фото. В результате аварии на МКАД 1 февраля погибли три человека
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На месте погибли двое, 26-летний пассажир скончался в больнице. Новые подробности смертельного ДТП на МКАД
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