«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

Какие животные сложнее всего дрессируются?

Андрей Теплыгин, дрессировщик:

Для меня это шимпанзе. Они очень умные, там нужно полностью себя отдать в процесс. Шимпанзе – это как человек.



