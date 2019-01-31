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«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.
Какие животные сложнее всего дрессируются?
Андрей Теплыгин, дрессировщик:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин. ...
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