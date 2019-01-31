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«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

01.02.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

Какие животные сложнее всего дрессируются?

Андрей Теплыгин, дрессировщик:
Для меня это шимпанзе. Они очень умные, там нужно полностью себя отдать в процесс. Шимпанзе это как человек.

«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля
 
 
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин. ...
 
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