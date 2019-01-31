Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет.

«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.





Кто это бегает по студии?

Андрей Теплыгин, дрессировщик:

Это капуцин – обезьянка, девочка по имени Кузьмина.





А вот эти звуки, которые она издаёт, это она так нас рада видеть? Почему она кричит?

Андрей Теплыгин:

Это эмоции.

«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

Какой продукцией мы сейчас кормим прекрасную обезьяну? Что вы даёте, если не секрет?

Андрей Теплыгин:

Это не секрет нисколько, но этот деликатес мы долго искали. У капуцинов большая любовь именно к миндальным орешкам. Мы перебрали грецкие, бразильские и что только не давали.