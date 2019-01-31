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Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ
Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.
Кто это бегает по студии?
Андрей Теплыгин, дрессировщик:
А вот эти звуки, которые она издаёт, это она так нас рада видеть? Почему она кричит?
Андрей Теплыгин:
Какой продукцией мы сейчас кормим прекрасную обезьяну? Что вы даёте, если не секрет?
Андрей Теплыгин:
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