﻿ Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

01.02.2019 13:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет.

«Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Белорусского государственного цирка – Владимир Шабан и дрессировщик – Андрей Теплыгин.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

Кто это бегает по студии?

Андрей Теплыгин, дрессировщик:
Это капуцин обезьянка, девочка по имени Кузьмина.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ

А вот эти звуки, которые она издаёт, это она так нас рада видеть? Почему она кричит?

Андрей Теплыгин:
Это эмоции.

«Это как человек». Дрессировщик о шимпанзе

Какой продукцией мы сейчас кормим прекрасную обезьяну? Что вы даёте, если не секрет?

Андрей Теплыгин:
Это не секрет нисколько, но этот деликатес мы долго искали. У капуцинов большая любовь именно к миндальным орешкам. Мы перебрали грецкие, бразильские и что только не давали.

Обезьяна сыграла на гитаре в студии СТВ
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскому государственному цирку исполняется 60 лет. «Чудесный дом». Новую программу представляет Белгосцирк с 1 февраля Гости программы «Утро. Студия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не машина - пуля! В Минск привезли новую Mazda 6, которую все ждали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика