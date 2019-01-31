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В Минске задержаны директор и два администратора стриптиз-клуба
Новости Беларуси. В Минске работницы стриптиз-клуба задержаны по подозрению в использовании занятия проституцией.
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Было установлено, что задержанные в течение нескольких лет с корыстной целью предоставляли посетителям стриптиз-клуба, преимущественно иностранцам, подчиненных танцовщиц для оказания платных интимных услуг.
Действия были переданы в Ленинский РОСК Минска для квалификации действий каждой из фигуранток дела.
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Новости Беларуси. В Минске работницы стриптиз-клуба задержаны по подозрению в использовании занятия проституцией. По информации ГУВД Мингорисполкома, 47-летняя...
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