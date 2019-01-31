Мост в Пинске будет реконструирован

Мост через реку Пину готовится к реконструкции. Ранее он, как и десяток путеводных сооружений по всей стране, был обследован в рамках поручений главы государства по модернизации и обслуживанию белорусских мостов. Осенью 2018 года пинский мост получил статус «моста, по которому ограничено движение большегрузного и крупногабаритного транспорта».

Данное сооружение было построено в 1979 году. Учитывая, что это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин, переоценить его значение с логистической точки зрения сложно. Нагрузка и количество проезжающих большегрузов также стали определяющим аргументов при принятии решения о реконструкции моста через Пину.

Реконструкция будет проводиться в этом году. Уже несколько недель в районе объекта работают специалисты. Генпроектировщиком ГП «Белгипродор» разрабатывается проект. Предусмотрены строительная площадка, подходы к наплавной системе и проектирование пролета моста.







Параллельно с изыскательскими работами прорабатывается схема движения автомобильного и водного транспорта.

Генподрядчик – мостостроительное управление №3 ОАО «Мостострой» – в конце февраля планирует приступить к устройству стройплощадки.

Речникам предстоит обеспечить функционирование наплавного моста через реку на время закрытия реконструируемого объекта. Над этим работает предприятие «Днепробугводпуть».





Предварительными сроками производства основных работ планируются апрель-ноябрь 2019 года. На это время предусматривается ограничение движения автомобильного и водного транспорта.

Подробности станут известны после завершения проектирования и утверждения комплекса работ.

Пинский горисполком